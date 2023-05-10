جنايات المحلة تقضي بالسجن 6 سنوات لشاب تهديد فتاة بنشر صور فاضحه

أصدرت محكمة جنايات المحلة الدائرة الخامسة برئاسة المستشار جهاد فرج الالفي رئيس الدائرة وعضوية المستشارين أيمن يونس ابوزيد الدكتور محمود محي الدين الغزولي وسكرتير الجلسة ابراهيم الدسوقي اليوم حكما قضائيا ضد المدعو أحمد مصطفي عبد الرحمن راضي 40 سنة لارتكابه واقعه الابتزاز والتشهير والتهديد الالكتروني للطفلة لم يتجاوز عمرها 15 سنة عبر التواصل الاجتماعي واتساب بالسجن المشدد 6 سنوات ومصادرة جهاز الهاتف المستخدم ومحو كافة التسجيلات والصور الفاضحة والزمته بالمصاريف وفق اللوائح والأحكام الجنائية للقانون العقوبات الرادعة للجرائم الابتزاز والتشهير الالكتروني .

وكان المستشار أحمد ياسر المحامي العام الأول لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية أعطي قرارا بأمر إحالة في القضية رقم 678 لسنة 2022م جنايات مركز زفتي والمقيدة برقم 1908 لسنة 2022م كلي شرق طنطا بإحالة المتهم أحمد مصطفي راضي محبوس 40 سنة كونه في نهاية عام 2021م وأوائل عام 2022م هدد الطفلة "أفنان .ع.ع ع.خ"15 سنة بافشاء اسرار تسجيلات ونشر صور مفبركة فاضحة لها فضلا عن ارسال عبارات تهديد عبر تطبيق واتساب إلي شقيقتها الكبري "امجاد .ع .ع.خ" 25 سنة وآخرين من أفراد الأسرة بقصد الاساءه والتشهير والابتزاز الالكتروني لهم .



كما أفادت التحريات الأمنية التي أجراها ضباط تكنولوجيا المعلومات ومباحث الانترنت أن المتهم الشاب قد ارتكب واقعة الابتزاز الالكتروني عبر شريحة تحمل رقم هاتفه المحمول عبر تطبيق الواتساب مخالفات اللوائح والأحكام الجنائية المحدده للعقوبات جرائم الاتصالات الإلكترونية .

وأثبتت التحريات الأمنية صحة الاتهام وأقوال الشهود حيال المتهم المذكور ووجود عبارات تحمل الاساءه والتهديد الالكتروني للطفله وأفراد أسرتها .



وبتقنين الإجراءات الأمنية الثابته والمتحركة تمكن ضباط مباحث من ضبط المتهم وتم عرضه علي النيابة العامة وإحالته للمحاكمة الجنائية العاجلة والتي أصدرت حكمها المشار إليه.