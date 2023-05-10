الحوار الوطني | كيف نواجه التضخم وما أسبابه الحقيقية ؟

قدمت نورهان عادل مذيعة صدى البلد، تغطية خاصة عن الحوار الوطنى حيث انطلق الحوار الوطني في الثالث من شهر مايو الجاري، والذي دعا إليه الرئيس السيسي للحوار الوطني ليكون المكان الذي يجتمع فيه كل القوى السياسية والاقتصادية والثقافية و غيرهم لتقديم مقترحاتهم .

حيث اجتمعت على طاولة واحدة شخصيات مصرية لتفرز أسباب المشاكل القائمة وتبحث في معالم حلولها، في مشهد هو الأول من نوعه في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، فقد كان الحضور من مسؤولين حكوميين حاليين وسابقين وقيادات في أحزاب معارضة وحقوقيون وشخصيات عامة.

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