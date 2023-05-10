عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الفيوم ومساعد وزير الخارجية يصطحبان سفراء أمريكا اللاتينية لزيارة بحيرة قارون

محافظ الفيوم أثناء
محافظ الفيوم أثناء الجولة

اصطحب الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، والسفير حازم فهمي مساعد وزير الخارجية للشئون الأمريكية، سفراء دول أمريكا اللاتينية، لزيارة بحيرة قارون وعدد من المعالم بقرية تونس، في إطار جهود الدولة المصرية للترويج السياحي واستعراض التجربة المصرية للتنمية الريفية، ومشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وكذا جهود التوسع في المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالتنسيق بين محافظة الفيوم ووزارة الخارجية.

جاء ذلك بحضور، الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والسيد لويس راؤول إستيفز "Louis Raoul Esteves"، سفير جواتيمالا، عميد السلك اللاتيني المعتمد بالقاهرة، وسفراء دول أمريكا اللاتينية "بنما، وفنزويلا، وكولومبيا، والإرجواي، وشيلي، وبيرو، والأرجنتين، والإكوادور، وكوبا، والبراجواي، والدومينيكان، والبرازيل"، والسفير أشرف منير نائب مساعد وزير الخارجية، والمهندس طارق شاش نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر،  والدكتور محمد التوني معاون المحافظ، المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، ومايكل جمال مدير المكتب الإقليمي للغرفة التجارية العربية البرازيلية بالقاهرة،وممثلي عدد من الجهات المعنية بالشأن السياحي والتنمية الريفية.

شملت الزيارة، مشاهدة بحيرة قارون من نقطة تمركز ورؤية بميدان "حوت ما قبل التاريخ"، بالمنطقة المتاخمة لميدان أيوب، بمدخل مركز ومدينة يوسف الصديق، المجمع من تدوير "الخردة" الحديد وإطارات السيارات المستعملة، والذى يأتى بارتفاع 15 متراً، ويزن 3 طنا.

وقام محافظ الفيوم بشرح موجز عن المقومات السياحية والبيئية للمحافظة، وما يتمتع به إقليم الفيوم من فرص استثمارية واعدة بمجال المحميات الطبيعية خاصة بواديي الريان والحيتان.

وأضاف محافظ الفيوم، أن بحيرة قارون تمارس بها العديد من الأنشطة الترفيهية كمراقبة الطيور المهاجرة وبعض الرياضات المائية،فضلا عن وجود الغابة المتحجرة شمال البحيرة، وممارسة رياضة التزحلق على الرمال، لافتا الى ان العديد من الاهالي يعملون بحرفتي الصيد والزراعة.

وعقب ذلك، قام محافظ الفيوم ومرافقوه، بتفقد مدرسة الخزف والفخار "التى أسستها السويسرية الراحلة إيفلين بيوريه" بقرية تونس، وعدد من ورش الصناعات الحرفية بالمدرسة نفسها، بهدف إطلاع سفراء الدول اللاتينية على ما تتمتع به البيئة المصرية ممثلة في إقليم الفيوم من ميزات نسبية ومقومات طبيعية، وما يتمتع به أهلها من خبرات وإتقان للحرف اليدوية والتراثية.

ومن جانبه، أعرب سفراء دول أمريكا اللاتينية عن سعادتهم بزيارة بحيرة قارون وقرية تونس السياحية، مشيرين إلى أهمية مثل هذه الزيارات للاطلاع على ما تتمتع به الدولة المصرية من سمات متنوعة، ومشروعات قومية، بجانب مشروعات التنمية الريفية.

محافظ الفيوم يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات خطة الرصف الاستثمارية والعاجلة

محافظ الفيوم: محمية وادي الريان من أهم المقومات السياحية والبيئية بالمحافظة

74db6bae-67a0-42e7-aa28-84718f7ba02a
74db6bae-67a0-42e7-aa28-84718f7ba02a
875888c3-9ae1-4d07-a1f9-189fcc72798a
875888c3-9ae1-4d07-a1f9-189fcc72798a
45928492-49bb-44f1-81ab-fd48ccbf7fea
45928492-49bb-44f1-81ab-fd48ccbf7fea
c962d77f-75a9-49c9-b351-87641084c75b
c962d77f-75a9-49c9-b351-87641084c75b
c2660e6c-de12-4ebb-8bc3-8f7df97bb604
c2660e6c-de12-4ebb-8bc3-8f7df97bb604
df843c27-2147-4635-bd0f-c5ee25bbd0b2
df843c27-2147-4635-bd0f-c5ee25bbd0b2
e9602493-8072-41c1-8f97-4cffbe77eafb
e9602493-8072-41c1-8f97-4cffbe77eafb
3
3
7f5b7295-fcaf-48a4-a741-64ac4d2df22f
7f5b7295-fcaf-48a4-a741-64ac4d2df22f
8faf0805-eac6-4193-b4d6-662b68dd147e
8faf0805-eac6-4193-b4d6-662b68dd147e
9ba96a91-6946-4c29-955c-f18f139b1b2b
9ba96a91-6946-4c29-955c-f18f139b1b2b
73a823a4-f279-488e-a060-afd1aec90fff
73a823a4-f279-488e-a060-afd1aec90fff
الفيوم اخبار افيوم وزير الخارجية قرية تونس دول أمريكا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تأييد الحكم.. قرار عاجل ضد محمد رمضان في سب وقذف عمرو أديب

سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 مفاجأة

بسبب العزومة.. تصعيد جديد من الزمالك ضد كهربا في الفيفا

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 10 مايو 2023

للمتزوجين.. ماذا يحدث لجسمك عند التوقف عن ممارسة العلاقة الحميمية؟

560 جنيهًا في ساعات|هبوط قوي يضرب سوق الذهب وهذا سعر عيار21 الآن

تطور مفاجئ بشأن إمكانية انتقال موليكا من بشكتاش إلى الأهلي

التفاصيل والفوائد| شهادة ادخار عقارية جديدة بـ60 ألف جنيه مقدم واستلم شقتك

موضوعات متعلقة

رئيس جامعة الفيوم يشهد الملتقى الثامن للتوظيف والتدريب والمنتدى الأول للخريجين

مريضة بسرطان الثدي في الفيوم تستغيث لعلاجها.. فيديو

مسعف وسائق يسلمان 400 ألف جنيه عثرا عليها في حادث بالفيوم |شاهد

مياه الفيوم تستقبل وفد البنك الاوروبى لإعادة الإعمار والتنمية

كلية السياحة جامعة الفيوم تنظم منتدى الخريجين والملتقى التوظيفى والتدريبي

الفيوم .. شركة المياه تواصل حملات التعريف بمشروع توسعات الصرف الصحي

الفيوم تشارك بملتقى تبادل عروض تدريب طلاب الجامعات العربية بالمغرب

جامعة الفيوم: استمرار فعاليات الملتقى القمي التاسع للطلاب المثاليين من ذوي الهمم|صور

ترشيحاتنا

وطني وصعيدي جدع.. الآلاف يشاركون في جنازة الكاتب محمود بكري بـ قنا|شاهد

سلطنة عمان تدين التصيعد الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة

الخسائر ستكون ضخمة.. تحذير عاجل لـ زيلينسكي بشأن الهجوم الأوكراني المضاد

براءة وفاء مكي فنكوش.. تعليق ناري من محامى الخادمتين| فيديو

اتصالات مصرية مكثفة لوقف إطلاق النار وإعادة الهدوء في قطاع غزة

اتهامات تلاحق نتفلكس.. والمتحدة ترد بعمل وثائقي ضخم عن الملكة كليوباتر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

زينب عبد الباري.. أول سيدة تصبح نقيبًا للفلاحين | ما قصتها ؟

بحضور 4 أشخاص فقط..حفل زفاف مغنية عالمية يلفت الانتباه.. شاهد

على شكل فيونكة.. درة تخطف الأنظار بهذه الإطلالة

ولادة أول طفل من 3 أشخاص في بريطانيا..كيف حدثت التجربة المثيرة للجدل؟

فيديو

الحكومة توافق على نظام العمل عن بعد لمدة 6 أشهر

30 مليار دولار لمصر .. الحوار الوطني يخطط لجذب 30 مليون سائح

الحوار الوطني | كيف نواجه التضخم وما أسبابه الحقيقية ؟

مفاجأة في أسعار الذهب والدولار اليوم | تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ماذا وراء بوابة الموت؟

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: رحلة المحروسة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي .. إصابتي بالسرطان ( 1 )

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن المصري لا يعرف حدودًا أو قيود

هند عصام

هند عصام تكتب: 40 يومًا على الفراق

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: حول الحاجة لإصلاح مجلس الأمن الدولي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حوار بمنتهى الحرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ