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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

اتصالات مصرية مكثفة لوقف إطلاق النار وإعادة الهدوء في قطاع غزة

قطاع غزة
قطاع غزة

أفادت قناة “ إكسترا نيوز ” في خبر عاجل لها، أن مصادر مصرية مطلعة أكدت وجود جهود واتصالات مصرية مكثفة لوقف إطلاق النار وإعادة الهدوء في قطاع غزة.

 

تصعيد خطير.. نتنياهو يوجه الجيش بتوسيع العملية العسكرية في غزة

الإعلام العبري: 100 صاروخ أطلقت من غزة نحو مستوطنات الاحتلال

وتابع الخبر العاجل أن  مصر تدعو لوقف إطلاق النار بين الإسرائيليين والفلسطينيين بشكل فوري.

وحملت وزارة الخارجية الفلسطينية، حكومة الاحتلال الإسرائيلي ورئيس وزرائها بنيامين نتنياهو، المسؤولية الكاملة والمباشرة عن جريمة إعدام المدنيين الفلسطينيين خلال العدوان الأخير على قطاع غزة، بمن فيهم الأطفال والنساء.

 

وأضافت الخارجية الفلسطينية في بيان لها اليوم الأربعاء، أن الإعلام العبري تحدث صراحة عن موافقة نتنياهو على جريمة قتل الأطفال، في إمعان إسرائيلي رسمي على ارتكاب هذه الجريمة البشعة باعتبارها جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية.

وأوضحت الوزارة، أنها تتابع هذه الجريمة بتفاصيلها كافة مع الدول والجهات الأممية المختلفة، بما في ذلك لجنة التحقيق المستمرة المنبثقة عن مجلس حقوق الإنسان، ورئاسة وأعضاء مجلس الأمن الدولي، ورئاسة الجمعية العامة للأمم المتحدة والمحاكم الدولية المختصة، بهدف فضحها أولا، ومطالبة المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية في توفير الحماية الدولية لشعبنا وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، ومحاسبة ومحاكمة مرتكبيها ومن يقف خلفهم.

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