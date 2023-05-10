أخطر رجل.. نجمة أمريكية تكشف تصريحات صادمة لـ ترامب عن النساء

كشفت نجمة التليفزيون الأمريكية روبي واكس، أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب "يحب فقط النساء اللواتي يسيطر عليهن"، مؤكدة أنه كان أخطر رجل التقت به على الإطلاق.

جاء تعليقها بعد أن ثبت إدانة ترامب في قضية الاعتداء الجنسي على الكاتبة جين كارول.

وذكرت واكس لشبكة "سكاي نيوز" أنها التقت بترامب في التسعينيات في برنامجها "Ruby Wax Meets"، حيث عرض عليها توصيلها.

ولفتت إلى أنه قال لها إنكِ عدوانية بابتسامة، حيث شعرت وكأنني "حيوان محاصر".

وأوضحت "كان يكرهني - إنه يحب النساء فقط التي يمكنه التحكم بها واستخدامها كنوع من اللعبة".

وتذكرت الكاتبة أيضًا الوقت الذي كانت فيه بمفردها مع ترامب، قائلة: "لقد ركب السيارة معي في وقت ما دون تشغيل أي صوت وأخبرني بما يفكر فيه بالضبط عن النساء. وكان الأمر مروعًا".

وكانت هيئة محلفين أمريكية أعلنت الثلاثاء أن الرئيس السابق دونالد ترامب اعتدى على الكاتبة إي. جين كارول جنسيًا في التسعينيات ثم شوه صورتها من خلال وصفها بأنها كاذبة.

وقررت الهيئة المؤلفة من تسعة قضاة بإحدى محاكم مانهاتن الاتحادية إلزامه بدفع نحو خمسة ملايين دولار على سبيل التعويض.