بتكلفة مليون و300 ألف جنيه.. رصف طريق جسر مصرف كوم حمادة بالدلنجات

قامت مديرية الطرق والنقل بقيادة كريمة عاشور بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة الدلنجات بمتابعة أعمال رصف طريق جسر مصرف كوم حمادة بداية من حاملة السنابل حتى ميدان الفارس بطول 350 م بتكلفة إجمالية بلغت مليون و300 ألف جنية وذلك ضمن خطة مديرية الطرق والنقل لصيانة الطرق والجسور.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة بضرورة متابعة أعمال رصف ورفع كفاءة الطرق وعمل الصيانة الدورية لها لتحقيق السيولة المرورية وتحسين ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين .

وشددت نائب محافظ البحيرة على التنسيق بين رؤساء الوحدات المحلية ومسئولي الطرق والرصف بالإلتزام بالبرنامج الزمني والاشتراطات والمواصفات الفنية للتنفيذ مع حصر جميع الطرق التي تحتاج لرفع كفاءة لإدراجها بالخطط القادمة.