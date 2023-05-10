خريجي الأزهر: ترجمة مسلسل "نور ورسالة النور" إلى الملايوية في ماليزيا

أعلنت المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، عن ترجمة مسلسل "نور ورسالة نور" المسلسل الأخير لمجلة "نور" للأطفال الصادرة عنها إلى اللغة الملايوية وإذاعته في دولة ماليزيا، وستتم أعمال الترجمة بالتنسيق مع مركز الدراسات الإسلامية والعربية بولاية جوهر.

تأتي هذه الخطوة بعد نجاح المسلسل الكارتوني الذي تم عرضه في شهر رمضان المبارك الماضي على القنوات الفضائية المصرية ولاقى نجاحًا غير مسبوق من خلال نسبة المشاهدات والإشادات عبر وسائل التواصل الاجتماعي من الجمهور وعدد من الكتاب والنقاد الذين أوصوا بمتابعته؛ لما فيه من رسائل تربوية مهمة في وقت يحتاج الأطفال فيه لمثل هذا المحتوى.

مسلسل "نور ورسالة النور" هو الخامس لمسلسلات نور الكارتونية بتقنية ثلاثية الأبعاد بشكل مشوق في 30 حلقة، من تأليف د. نهى عباس - رئيس تحرير المجلة، وسيناريو الكاتب عبد المنعم حسين وعمرو الطاروطي، وتصميم شخصيات للفنان فواز محمد، ومراجعة دينية للأستاذ الدكتور إبراهيم الهدهد - رئيس جامعة الأزهر الأسبق، المستشار العلمي للمنظمة.

كما يضم المسلسل كوكبة من كبار الفنانين أبرزهم: فتحي عبد الوهاب، وسامي مغاوري، ويقدم تتر المسلسل الفنان طارق طرقان، من كلماته وألحانه وغنائه، والموسيقى التصويرية للمسلسل للفنان إبراهيم الطرابيشي.