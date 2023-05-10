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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

صافرات الإنذار تدوي في وسط إسرائيل

صفارات الإنذار تدوي
صفارات الإنذار تدوي في وسط إسرائيل

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، عن دوي صافرات الإنذار مجددا بوسط إسرائيل.

وحسب صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه “تم تفعيل صافرات الإنذار في عدة مستوطنات في لاكيش: غان يفنه، حتسور، إزريكام وجفعاتي”.

وفي وقت سابق من اليوم، طلب وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف جالانت، من حكومة الاحتلال استنفار الجبهة الداخلية لمسافة 80 كم من حدود قطاع غزة.

كما أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، أن طائرات حربية شنت غارات، على موقعين لإطلاق قذائف هاون تابعين للجهاد الإسلامي في قطاع غزة.

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وأضاف أدرعي في تغريدة عبر حسابه بموقع “تويتر”، أن الجيش الإسرائيلي سيواصل العمل لحماية مواطني إسرائيل.

كما زعمت إذاعة الجيش الإسرائيلي، إن أكثر من 170 صاروخا أطلقت من غزة حتى الآن، على الرغم من قصف سلاح الجو الإسرائيلي منصات صواريخ تابعة للفصائل الفلسطينية في غزة.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي منذ قليل، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أكد على الاستعداد لاحتمال توسيع العملية العسكرية وتوجيه "ضربات شديدة" لغزة.

جيش الاحتلال الإسرائيلي إسرائيل الاحتلال الاسرائيلي جفعاتي

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