يبحث عدد كبير جدا من المواطنين، عن أسعار الخضراوات والفاكهة والسلع التخزينية، في الأسواق، للوصول إلي أفضل سعر للشراء، لتفادي جشع التجار.

عداية الطماطم بسوق العبور تراوح بين 100 جنيه إلي 130 جنيها

الفلفل الحامي 7 جنيهات

الليمون 10 جنيهات

الكوسة 4 جنيهات

الخيار 4 جنيهات

الباذنجان الرومي 2.5 جنيه

القلقاس 5 جنيهات

الخس 3 جنيهات ونصف للواحدة

الكابوتشا 7 جنيهات

البروكلي 8 جنيهات

الكرنب الأحمر الأبيض 8 جنيهات

السبانخ

الملوخية 12جنيها للكيلو

الكرنب 17 جنيها

البطاطس 6.5 جنيه إلى 8 جنيهات

سعر البقدونس والكسبرة والشبت جنيه ونصف للحزمة

البسلة 20 جنيها

الفاصوليا 16 جنيها

الفلفل الألوان 16 إلى 30 جنيها

سعر الباذنجان الأبيض 6 جنيهات

العروس 8 جنيهات

الباذنجان الرومي 5 جنيهات

الخيار 6.5 جنيه

البصل الأحمر 15 جنيها

البصل المقور 14 جنيها

الفلفل الأحمر / الشطة 20 جنيها

الفلفل الرومي 12 جنيها

الكوسة 8 جنيهات

البطاطس 6.5 جنيه

ورق العنب 25 جنيها

الفلفل الحامي 12 جنيها

البامية 40 جنيها

الباذنجان الرومي 5 جنيهات

الجزر 8 جنيهات

الليمون 20 جنيها

الثوم 8 جنيهات



أسعار الخضراوات والفواكه



سعر البرتقال البلدي تراوح بين 10 إلى 12 جنيها

الجوافة 15 جنيها

الموز 10 جنيهات إلى 12.5 جنيه

الموز المستورد 25 جنيها

العنب المستورد 80 جنيها

العنب البلدي 50 جنيها

التفاح الأصفر 40 جنيها

التفاح الأحمر تراوح من 30 جنيها إلى 40 جنيها

التفاح الأخضر 80 جنيها

الكمثرى 80 جنيها

الكيوي 50 جنيها

الافوكادو 120 جنيها

الخوخ المستورد 40 جنيها

الخوخ البلدي 15 جنيها

الفراولة 12 جنيها

أسعار الفاكهة اليوم

التفاح الأخضر تراوح بين 70 جنيها إلي 80 جنيها

البرقوق الأسود 50 جنيها

المانجو الكيت أو الكنت تراوح من 60 إلى 80 جنيها

الكنتالوب 15 جنيها

البطيخ 30 جنيها للواحدة

البرتقال البلدي تراوح بين 8.5 إلي 10 جنيهات

البرتقال الصيفي 6.5 جنيه

أسعار الخضراوات اليوم



سعر كيلو الطماطم بين 3.5 و6 جنيهات.

سعر كيلو البطاطس بين 4 و5.5 جنيه.

سعر كيلو البصل بين 8 و11 جنيها.

سعر كيلو الكوسة بين 6 و8 جنيهات.

سعر كيلو الجزر بين 2.5 و6.5 جنيه.

سعر كيلو البسلة بين 13 و17 جنيها.

سعر كيلو السبانخ بين 5 و7 جنيهات.

سعر كيلو القلقاس بين 5 و8 جنيهات.

سعر كيلو الثوم بين 5 و11 جنيها.

سعر كيلو اللفت بين 1.5 و2.5 جنيه.

سعر كيلو الفاصوليا بين 9 و15 جنيها.

سعر كيلو خيار بلدي بين 4 و6 جنيهات