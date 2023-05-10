إلغاء حكم حبس طاهر أبو زيد فى إصدار شيك بدون رصيد

قضت محكمة القاهرة الجديدة بقبول استئناف طاهر أبو زيد في الاستئناف على حكم حبسه 7 سنوات ، لاتهامه في 3 دعاوى شيكات بدون رصيد، وانقضاء الدعوى للتصالح.

طاهر أبو زيد

وتقدم طاهر ابو زيد بالاستئناف في القضية رقم 3314 لسنة 2021 مدينة نصر، والمحكوم فيها بحبسه 3 سنوات، واستئناف اخر برقم 3314 لسنة 2021 مستأنف مدينة نصر والمحكوم عليه بالحبس 3 سنوات، واخر استئناف محكوم عليه بالحبس لمدة عام بإجمالي 7 سنوات في شيكات بدون رصيد.

تقدم نجم الأهلي السابق طاهر أبو زيد، بالاستئناف على حكم حبسه لاتهامه بإصدار شيك بدون رصيد، بعد صدور حكم غيابي ضده بالحبس، وتقديمه ما يفيد للتصالح بالقضية.

وقضت محكمة مدينة نصر، بحبس طاهر ابو زيد غيابياً 3 سنوات لاتهامه بإصدار شيكات دون رصيد.

وفي وقت سابق، تقدم طاهر أبو زيد نجم الأهلي السابق، بالاستئناف، على حكم المحكمة في 3 قضايا سبق الحكم عليه غيابياً، لاتهامه بشبكات بدون رصيد د، وتم قبول الاستئناف والتصالح.