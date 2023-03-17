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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أسطورة ولاعب سابق عصره| إعلامى شهير يتغزل فى طاهر أبو زيد

طاهر ابو زيد
طاهر ابو زيد

 


تغزل الإعلامي ابراهيم عبد الجواد فى "ماردونا النيل"، طاهر ابو زيد نجم الاهلي السابق وذلك  عبر حسابه الشخصي على موقع الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي" تويتر".


وكتب ابراهيم عبد الجواد عبر حسابه على تويتر "‏من اكتر اللعيبة المتكاملة في تاريخ مصر اسطورة ولاعب سابق عصره"


يعد أبوزيد من أشهر نجوم الكرة المصرية عبر تاريخها، سواء لاعبًا أو إدرايًا، دفعته موهبته لاعتلاء عرش النجومية وحب الجماهير، وكان تميزه سببًا فى تقلده أرفع المناصب الرياضية، وتولى منصب وزير الرياضة فى حكومة الدكتور حازم الببلاوى عقب ثورة 30 يونيو .

 

نجم الاهلي السابق الاعلامي إبراهيم عبد الجواد طاهر أبوزيد إعلامي شهير مارادونا النيل

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