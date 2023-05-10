مصطفى بكري يكشف آخر طلب وجّهه شقيقه محمود قبل وفاته .. فيديو

قال النائب والإعلامي مصطفى بكري، إن آخر شيء قام به الراحل محمود بكري، جمع أولاده، وطالبهم بـ تقبيل رأسي، وقال لهم :" مصطفى هو اللي بعدي، مؤكدًا أن الراحل كان يشعر أنه سيرحل في هذا التوقيت، وكان يوصى أولاده".

أكد مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، أن الراحل محمود بكري، عضو مجلس الشيوخ، جمع أشقاءه وأولاده، منذ دخوله المستشفى منذ 70 يوما، وتحدث معهم أنه حلم أن أمه ووالده جاءا له وأنهما في انتظاره.

وأضاف مصطفى بكري، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامية عزة مصطفي، أنه منذ هذا اليوم وحالته كانت تتدهور، وأنه منذ هذا الموعد وعلم أن محمود فى أيامه الأخيرة.. نحمد الله على كل شئ".

ولفت مصطفى بكري إلى أن محمود هو من أوصى بالدفن في بلده قنا، مقدما الشكر لـ الرئيس السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ووزير النقل، ورئيس المخابرات، ووزير الصحة وجميع المسئولين على الاهتمام الكبير بحالة شقيقه الراحل.

وأوضح أن الجميع لم يترك محمود منذ اللحظة الأولي، وأن الجميع كان يولى اهتمام به، والجميع وفرة له جميع المطالب الصحية.

وأشار إلى أنه كتب النعي الخاص بـ شقيقه أمس قبل الوفاة، وأنه وضع النعي فى الشنطة، وزوجته استغربت من هذا الأمر، معلقًا: “قولت لها أنا حاسس أن محمود هيموت اليوم.. احنا روحين في جسد واحد.. محمود كان يضحي من أجل الآخرين، وكان يريد أفضل شئ لأهالى حلوان الذينيحبونه”.

وتابع أن أهالى حلوان جاءوا لـ قنا، لتقديم التعازي، وقدم الشكر لـ النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب الذى كان يتابع كل يوم حالة محمود، الصحية.

وأوضح أن الجميع كان يدعى للراحل في المساجد وفى الكنائس، وفى كل مكان.

شارك الآلاف من المواطنين والقيادات التنفيذية والشعبية، بمنطقة المعنا شرق مدينة قنا، فى تشييع جثمان الكاتب الصحفي محمود بكرى، عضو مجلس الشيوخ. محمود بكري

وذلك وسط حالة من الحزن والآلم تملئ قلوب المحبين والمشاركين في جنازة الراحل النائب، محمود بكري.

وتقدم المشاركين في الجنازة، أشقاء الراحل وعلى رأسهم النائب مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، وسط توافد لأعداد كبيرة من المعزين من أهالي قنا، و أصدقاء الفقيد من محافظات مصر المختلفة.

وتوفى محمود بري أمس الثلاثاء، بمستشفى المعادى العسكرى بالقاهرة، بعد فترة معاناة مع المرض، تجاوزت أكثر من شهرين، قضاها ما بين المنزل و العناية المركزة بالمستشفيات.

يذكر أن الكاتب الصحفي محمود بكرى، عضو مجلس الشيوخ، من أبناء قرية المعنا بمحافظة قنا، شغل منصب رئيس تحرير جريدة الأسبوع، عام ٢٠١٥، واختير عضواً بمجلس الشيوخ عام ٢٠٢٠، عن القائمة الوطنية من أجل مصر.