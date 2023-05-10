بعد رحيله.. أبرز 10 صور للنائب الراحل محمود بكري داخل مجلس الشيوخ

يقدم موقع صدى البلد أبرز 10 صور للنائب الراحل محمود بكرى عضو مجلس الشيوخ داخل المجلس، وذلك بعد إعلان خبر وفاته من جانب النائب مصطفى بكرى الذى كتب: بسم الله الرحمن الرحيم .. ”إنا لله وإنا إليه راجعون" صدق الله العظيم.. بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره - أنعي أخي وشقيقي الغالي النائب د . محمود بكري عضو مجلس الشيوخ، الذي توفي منذ قليل بمستشفي المعادي العسكري بعد فترة علاج زادت على أكثر من 70 يومًا.

عزاء محمود بكري

وقال إنه سيُشيع الجثمان الطاهر لشقيقه محمود بكري ببلدته الحبيبه (المعنا - بندر قنا) عصر اليوم بناء على وصيته، وسيقام العزاء لمدة ثلاثة أيام بالبلدة وسيحدّد فيما بعد موعد العزاء بالقاهرة.

واختتم: رحم الله أخي العزيز وغفر له ما تقدّم وما تأخر من ذنبه، و"إنا لله وإنا إليه راجعون".

النائب الراحل محمود بكرى عضو مجلس الشيوخ

النائب الراحل محمود بكرى عضو مجلس الشيوخ

النائب الراحل محمود بكرى عضو مجلس الشيوخ

النائب الراحل محمود بكرى عضو مجلس الشيوخ

النائب الراحل محمود بكرى عضو مجلس الشيوخ

النائب الراحل محمود بكرى عضو مجلس الشيوخ

النائب الراحل محمود بكرى عضو مجلس الشيوخ

النائب الراحل محمود بكرى عضو مجلس الشيوخ

النائب الراحل محمود بكرى عضو مجلس الشيوخ