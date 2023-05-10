عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

بعد رحيله.. أبرز 10 صور للنائب الراحل محمود بكري داخل مجلس الشيوخ

الراحل محمود بكرى
الراحل محمود بكرى عضو مجلس الشيوخ

يقدم موقع صدى البلد أبرز 10 صور للنائب الراحل محمود بكرى عضو مجلس الشيوخ داخل المجلس، وذلك بعد إعلان خبر وفاته من جانب النائب مصطفى بكرى الذى كتب: بسم الله الرحمن الرحيم .. ”إنا لله وإنا إليه راجعون"  صدق الله العظيم.. بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره - أنعي أخي وشقيقي الغالي النائب د . محمود بكري عضو مجلس الشيوخ، الذي توفي منذ قليل بمستشفي المعادي العسكري بعد فترة علاج زادت على أكثر من 70 يومًا.

عزاء محمود بكري

وقال إنه سيُشيع الجثمان الطاهر لشقيقه محمود بكري ببلدته الحبيبه (المعنا - بندر قنا) عصر اليوم بناء على وصيته، وسيقام العزاء لمدة ثلاثة أيام بالبلدة وسيحدّد فيما بعد موعد العزاء بالقاهرة. 

واختتم: رحم الله أخي العزيز وغفر له ما تقدّم وما تأخر من ذنبه، و"إنا لله وإنا إليه راجعون".

النائب الراحل محمود بكرى عضو مجلس الشيوخ
النائب الراحل محمود بكرى عضو مجلس الشيوخ
النائب الراحل محمود بكرى عضو مجلس الشيوخ
النائب الراحل محمود بكرى عضو مجلس الشيوخ
النائب الراحل محمود بكرى عضو مجلس الشيوخ
النائب الراحل محمود بكرى عضو مجلس الشيوخ
النائب الراحل محمود بكرى عضو مجلس الشيوخ
النائب الراحل محمود بكرى عضو مجلس الشيوخ
النائب الراحل محمود بكرى عضو مجلس الشيوخ
النائب الراحل محمود بكرى عضو مجلس الشيوخ
الراحل محمود بكرى المعادي العسكري النائب مصطفي بكري مجلس الشيوخ مصطفى بكري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 مفاجأة

تأييد الحكم.. قرار عاجل ضد محمد رمضان في سب وقذف عمرو أديب

بسبب العزومة.. تصعيد جديد من الزمالك ضد كهربا في الفيفا

بتر ذراعها.. قرار عاجل ضد طبيب تجميل وتخدير بمستشفى شهير

على مسئولية أحمد سليمان: 5 مليارات جنيه دخل الزمالك الـ8 سنوات الماضية

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 10 مايو 2023

الخسائر ستكون ضخمة.. تحذير عاجل لـ زيلينسكي بشأن الهجوم الأوكراني المضاد

لخروجه من حسابات كولر.. الأهلي يرغب في فسخ التعاقد مع هذا اللاعب

ترشيحاتنا

الحوار الوطني يعلن تلقيه مقترحات المصريين بالخارج| الرابط

اليوم.. انطلاق أولى مباريات نهائي دوري السلة بين الأهلي والاتحاد على «صدى البلد»

وقف دائم لإطلاق النار.. مشاورات بين مصر وبريطانيا بشأن السودان

بيان عاجل من الخارجية بشأن المصريين العالقين في السودان

للتصدي لصاروخ من غزة.. إسرائيل تستخدم منظومة مقلاع داود لأول مرة

جنون.. أول تعليق من الكرملين علي قرار بولندا إعادة تسمية مدينة روسية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اكتشاف أثري عمره 7000سنة يعيد كتابة تاريخ دولة عربية.. ما الذي وجدوه

مرض مميت | لا تستهِن بـ الالتهاب الرئوي .. علامات لجميع الأعمار

بعد رحيله.. أبرز 10 صور للنائب الراحل محمود بكري داخل مجلس الشيوخ

طريقة عمل السمك المشوي في الفرن

فيديو

جومانا مراد تمتدح المصريين.. ماذا قالت؟.. فيديوجراف

براءة وفاء مكي فنكوش.. تعليق ناري من محامى الخادمتين| فيديو

الحكومة توافق على نظام العمل عن بعد لمدة 6 أشهر

30 مليار دولار لمصر .. الحوار الوطني يخطط لجذب 30 مليون سائح

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ماذا وراء بوابة الموت؟

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: رحلة المحروسة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي .. إصابتي بالسرطان ( 1 )

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن المصري لا يعرف حدودًا أو قيود

هند عصام

هند عصام تكتب: 40 يومًا على الفراق

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: حول الحاجة لإصلاح مجلس الأمن الدولي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حوار بمنتهى الحرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ