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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

بعد وفاة النائب محمود بكرى.. ما مصير مقعده الشاغر بمجلس الشيوخ؟

الراحل محمود بكرى
الراحل محمود بكرى عضو مجلس الشيوخ

أعلن النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، عن وفاة شقيقه النائب محمود بكري، عضو مجلس الشيوخ.

وكتب مصطفى بكري: بسم الله الرحمن الرحيم .. ”إنا لله وإنا إليه راجعون"  صدق الله العظيم.. بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره - أنعي أخي وشقيقي الغالي النائب د . محمود بكري عضو مجلس الشيوخ، الذي توفي منذ قليل بمستشفي المعادي العسكري بعد فترة علاج زادت على أكثر من 70 يومًا.

عزاء محمود بكري

وقال إنه سيُشيع الجثمان الطاهر لشقيقه محمود بكري ببلدته الحبيبه (المعنا - بندر قنا) عصر اليوم بناء على وصيته، وسيقام العزاء لمدة ثلاثة أيام بالبلدة وسيحدّد فيما بعد موعد العزاء بالقاهرة. 

واختتم: رحم الله أخي العزيز وغفر له ما تقدّم وما تأخر من ذنبه، و"إنا لله وإنا إليه راجعون".

مصير مقعد الراحل محمود بكرى

تنص المادة "22" من قانون مجلس الشيوخ على أنه إذا خلا مكان أحد المترشحين في أية قائمة قبل تاريخ بدء الانتخاب بخمسة عشر يوما على الأقل بسبب التنازل أو الوفاة أو تنفيذا لحكم قضائي حل محله أحد المترشحين الاحتياطيين بالترتيب الوارد بالأسماء الاحتياطية من ذات صفة من خلا مكانه ليكمل العدد المقرر. ويعرض اسم المترشح الجديد خلال يومين من تاريخ ترشحه. رى

وتتبع في شأن الطعن عليه القواعد المنصوص عليها في المادة "18" من هذا القانون.وعلي ممثل القائمة أن يقدم اسما لمترشح احتياطي آخر من ذات صفة من خلا مكانه ليكمل العدد المقرر من الاحتياطيين في الدائرة خلال يومين على الأكثر ويكون ترتيب المترشح الاحتياطي الجديد تاليا لآخر مترشح بتلك القائمة من الصفة المماثلة لصفته.فإن خلا مكان أحد المترشحين بعد ذلك وقبل إجراء الانتخاب لسبب من الأسباب المذكورة في الفقرة الأولى يجري الانتخاب في هذه الحالة في موعده رغم نقص عدد المترشحين بالقائمة المذكورة عن العدد المقرر.فإن أسفر الانتخاب عن فوز هذه القائمة الناقصة استكمل العدد المطلوب من الاحتياطيين ممن يحمل ذات صفة من خلا مكانه فإن لم يوجد صعد أحد الاحتياطيين بالقائمة الفائزة أيا كانت صفته بأسبقية الترتيب.التزام الناخب باختيار العدد المقرر للدائرة.

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إبلاغ وزير الداخلية

وفقا للمادة 256 من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ على: يبلغ وزير الداخلية رئيس المجلس بوفاة أى عضو من أعضائه خلال ثلاثة أيام من تاريخ الوفاة، ويخطر الرئيس المجلس فى أول جلسة تالية لذلك لتأبين العضو المتوفى وإعلان خلو مكانه.

وإذا خلا مكان أحد الأعضاء بالحكم بإبطال عضويته أو بالاستقالة أو بإسقاط العضوية أو لغير ذلك من الأسباب، يعلن رئيس المجلس ذلك، ويخطر رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أو رئيس الجمهورية بحسب الأحوال بخلو المكان خلال سبعة أيام من تاريخ إعلان ذلك بالمجلس لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

محمود بكري النائب د محمود بكري عضو مجلس الشيوخ النائب مصطفي بكري مصير مقعد الراحل محمود بكرى مستشفى المعادي العسكري

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