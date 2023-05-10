وصية محمود بكري الأخيرة.. و5 معلومات عن مشاوره الصحفي

فقدت الجماعة الصحفية الكاتب الصحفي محمود بكري، رئيس تحرير جريدة الأسبوع عضو مجلس الشيوخ، الذي وافته المنية صباح الأربعاء عقب تعرضه لازمة صحية وتدهور حالته داخل مستشفى المعادي العسكري.

تفاصيل جنازة محمود بكري

وتشيع جنازة الراحل محمود بكرى عضو مجلس الشيوخ عصر اليوم اليوم بمسقط رأسه بمحافظة قنا، حيث أعلن الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، ان موعد جنازة شقيقه الراحل النائب محمود بكري، عصر اليوم، في بلدته "المعنا - بندر قنا"، بناء على وصيته.

وأوضح مصطفى بكري أنّ عزاء شقيقه سيُقام لمدة 3 أيام في البلدة بمحافظة قنا، كما سيتم تحديد موعد عزاء آخر بمحافظة القاهرة وسيتم الإعلان عنه في وقت لاحق.

ونشر مصطفى بكري في تدوينة له عبر "تويتر"، قائلًا: "إنا لله وإنا إليه راجعون - صدق الله العظيم. بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره- أنعي أخي وشقيقي الغالي النائب د.محمود بكري، عضو مجلس الشيوخ، الذي توفي منذ قليل بمستشفي المعادي العسكري، بعد فترة علاج زادت عن أكثر من 70 يوما".

وأضاف: "وسيشيع الجثمان الطاهر ببلدته الحبيبة (المعنا- بندر قنا) عصر اليوم بناء علي وصيته، وسيقام العزاء لمدة ثلاثة أيام بالبلدة، وسيحدد فيما بعد موعد العزاء بالقاهرة. رحم الله أخي العزيز وغفر له ما تقدم وما تأخر من ذنبه".

وكان النائب محمود بكري، عضو مجلس الشيوخ، تعرض إلى وعكة صحية شديدة بعد فقدانه للوعي توفي على إثرها بعد فترة علاج استمرت لاكثر من 70 يوما، و قد تدهورت صحته بشكل خطير؛ نظرًا لإصابته بالتهاب رئوي.

والكاتب الصحفي محمود بكري رئيس تحرير جريدة الاسبوع وعضو مجلس الشيوخ ، وُلد بمحافظة قنا بمركز المعنة.

شقيق الكاتب الصحفي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، وعمل رئيسًا لمجلس إدارة موقع الأسبوع في عام 2015، وعمل محررا في العديد من الصحف والمجلات، وعمل أيضا رئيس تحرير ببرنامج حقائق وأسرار، وتم ترشيحه لعضوية مجلس الشيوخ في عام 2020 عن القائمة الوطنية.

ونعى ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل، الكاتب الصحفي الكبير الدكتور محمود بكري عضو مجلس الشيوخ، الذي صعدت روحه الطاهرة إلى السماء، بعد صراع طويل مع المرض، استمر لأكثر من 70 يوما، تحملها- رحمه الله- صابرا، وموصيا بأن يُدفن فى باطن أرض قريته “المعنا” بمحافظة قنا.

الجماعة السياسية والصحفية

وأضاف الشهابي، في بيان صحفي: "لقد وهب المرحوم محمود بكري حياته كلها للصحافة والإعلام وخدمة بلادنا وقضايا الأمن القومي، وكان- رحمه الله- طوال مراحل عمره، خدوما، أمينا، مخلصا، منحازا إلى السواد الأعظم من الشعب من العمال والفلاحين والغلابة.

وتابع رئيس حزب الجيل: عرفت الأمة العربية فقيد الوطن الغالي، مدافعا عنها، وعن كل قضايا العرب القومية، وعلى رأسها قضيتنا المركزية "فلسطين المغتصبة".

واختتم بيانه: "نسأل الله- الغفور الرحيم- أن يغفر له، ويرحمه، ويسكنه الفردوس الأعلى من غير حساب ولا سابقة عذاب، وأن يلهمنا وأهله وزملائه وتلاميذه ومحبيه وعارفي فضله، الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون".

ونعت الجماعة الصحفية الراحل حيث تقدم خالد البلشي نقيب الصحفيين وأعضاء مجلس النقابة بخالص الحزن والأسي الزميل العزيز الكاتب الصحفي محمود بكري، داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

كما نعت لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة، الزميل الكاتب الصحفى محمود بكرى، عضو مجلس الشيوخ، الذى وافته المنية، اليوم، وبعد صراع مع المرض.

وقال بشير العدل مقرر اللجنة، إن الكاتب الصحفى الراحل محمود بكري، اتسم عبر مسيرته المهنية، بدماثة الخلق، وحسن السيرة، والمعاملة فى الوسط الصحفى، وأنه كان نموذجا للصحفى المهنى، الباحث دائما عن الحقيقة.

وأكد أنه برحيل الزميل محمود بكري، تكون الصحافة المصرية، فقدت واحدا من أبرز المهنيين، الذين تميزوا بالعطاء، اختاروا الانحياز لقضايا المهنة والوطن، سواء فى عمله الصحفى، أو فى أدائه البرلماني.

وتقدم العدل إلى الوسط الصحفى، وإلى الزميل مصطفى بكرى، النائب البرلمانى، وإلى أسرة وزملاء ومحبى الراحل محمود بكري، بخالص العزاء، داعيا المولى أن يتغمده برحمته، وأن يدخله فسيج جناته.