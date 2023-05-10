وزير الشباب ينعى الكاتب الصحفي محمود بكري عضو مجلس الشيوخ

نعى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ببالغ الحزن والأسى، الكاتب الصحفي والنائب محمود بكري عضو مجلس الشيوخ، والذي وافته المنية في الساعات المبكرة من صباح اليوم الأربعاء.

وتقدم وزير الشباب والرياضة، بخالص التعازي والمواساة، لأسرة الفقيد، وإلى النائب البرلماني مصطفى بكري، في وفاة شقيقه، داعيا المولى- عز وجل- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

كما تقدم وزير الشباب، بخالص التعازي إلى المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، في وفاة النائب محمود بكري، عضو المجلس.

وقال الدكتور أشرف صبحي: "لقد فقدت الصحافة المصرية والسلطة التشريعية أحد أبنائها المخلصين، ورمزا من رموزها الوطنيين، صاحب المواقف الوطنية الواضحة، والمساهمات الفكرية والكتابات الصحفية الخالدة".