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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

الشهابي ناعيا محمود بكري: وهب حياته لخدمة بلادنا وقضايا الأمن القومي

الراحل محمود بكرى
الراحل محمود بكرى عضو مجلس الشيوخ

نعى ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل، الكاتب الصحفي الكبير الدكتور محمود بكري عضو مجلس الشيوخ، الذي صعدت روحه الطاهرة إلى السماء، بعد صراع طويل مع المرض، استمر لأكثر من 70 يوما، تحملها- رحمه الله- صابرا، وموصيا بأن يُدفن فى باطن أرض قريته “المعنا” بمحافظة قنا.

وأضاف الشهابي، في بيان صحفي: "لقد وهب المرحوم محمود بكري حياته كلها للصحافة والإعلام وخدمة بلادنا وقضايا الأمن القومي، وكان- رحمه الله- طوال مراحل عمره، خدوما، أمينا، مخلصا، منحازا إلى السواد الأعظم من الشعب من العمال والفلاحين والغلابة.

وتابع رئيس حزب الجيل: عرفت الأمة العربية فقيد الوطن الغالي، مدافعا عنها، وعن كل قضايا العرب القومية، وعلى رأسها قضيتنا المركزية "فلسطين المغتصبة".

واختتم بيانه: “نسأل الله- الغفور الرحيم- أن يغفر له، ويرحمه، ويسكنه الفردوس الأعلى من غير حساب ولا سابقة عذاب، وأن يلهمنا وأهله وزملائه وتلاميذه ومحبيه وعارفي فضله، الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون”.

ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل محمود بكري قضايا الأمن القومي فلسطين المغتصبة

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