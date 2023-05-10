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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

نقيب الصحفيين ناعيا محمود بكري: ربنا يرحمه ويغفر له ويلهم أهله الصبر

الراحل محمود بكري
الراحل محمود بكري

خيمت حالة من الحزن على الوسط الصحفي عقب الإعلان عن وفاة الكاتب الصحفي والنائب البرلماني محمود بكري، عضو مجلس الشيوخ، عقب صراع مع المرض.

وفاة الصحفي محمود بكري

ونعى الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، الراحل، قائلا: "البقاء لله، وفاة الكاتب الصحفي محمود بكري رئيس تحرير الأسبوع بعد صراع مع المرض، ربنا يرحمه ويغفر له ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وخالص العزاء لأسرته".

وكان الكاتب الصحفي محمود بكري يعاني من أزمة صحية جعلته يلازم سرير المرض داخل مستشفى السلام الدولي لمدة 70 يوما، قبل أن يرحل عن عالمنا اليوم الأربعاء داخل مستشفى المعادي العسكري، الذي دخلها عقب تأخر حالته.

وجرى إدخال بكري إلى غرفة العناية المركزة بالمستشفى العسكري، حيث كان يعالج من الالتهاب الرئوي والخلل بالجهاز المناعي، قبل وفاته.

وأعلن الكاتب الصحفي والنائب البرلماني، مصطفى بكري وفاة شقيقه قبل قليل قائلا: "بسم الله الرحمن الرحيم، إنا لله وإنا إليه راجعون" صدق الله العظيم، بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره - أنعي أخي وشقيقي الغالي النائب الدكتور محمود بكري عضو مجلس الشيوخ، الذي توفي منذ قليل بمستشفى المعادي العسكري بعد فترة علاج زادت على أكثر من 70 يومًا".

وأضاف بكري - خلال تغريدة له على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، أنه "سيُشيع الجثمان الطاهر لشقيقه ببلدته الحبيبه (المعنا - بندر قنا) عصر اليوم بناء على وصيته، وسيقام العزاء لمدة ثلاثة أيام بالبلدة وسيحدّد فيما بعد موعد العزاء بالقاهرة".

واختتم بكري: رحم الله أخي العزيز وغفر له ما تقدّم وما تأخر من ذنبه، وإنا لله وإنا إليه راجعون

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