بعد وفاته.. أسباب غير متوقعة لمرض محمود بكري

سادت حالة من الحزن فى الوسط الإعلامى والسياسي بسبب وفاة الكاتب محمود بكري عضو مجلس الشيوخ بعد صراع مع المرض.

وأعلن الإعلامى مصطفى بكري شقيق الراحل أنه تم احتجازه لأكثر من 70 يوما قبل الوفاة داخل المستشفى العسكري بسبب إصابة الكاتب محمود بكري بـ الالتهاب الرئوي وخلل المناعة.

وقد يتعجب البعض من أن الالتهاب الرئوي يمكن أن يتسبب فى موت البالغين مثلما حدث مع الكاتب محمود بكري خاصة أنه من المشكلات الشائعة، ولكن تختلف حدة الالتهاب الرئوي حسب الحالة الصحية العامة للمريض وقوة مناعته ودرجة نوع الالتهاب نفسه وهو ما يكشف سر وفاة الكاتب محمود بكري بسبب هذا المرض.

ونرصد لكم أهم أسباب الإصابة بالمرض المتسبب فى وفاة الكاتب محمود بكري للحد من ضحاياه، وذلك وفقا لموقع clevelandclinic.



خلل المناعة: يمكن أن يحدث الالتهاب الرئوي عندما يهاجم الجهاز المناعي عدوى في الأكياس الصغيرة بالرئة (الحويصلات الهوائية) ويؤدي هذا إلى تضخم رئتين وتسرب السوائل لذا يجب الاهتمام بعلاج أى خلل بها سريعا.

العدوى المختلفة: يمكن أن تسبب العديد من أنواع العدوى البكتيريا والفيروسات والفطريات الالتهابات التي تؤدي إلى الالتهاب الرئوي لذا يجب الالتزام بالإجراءات الوقائية خاصة فى الأماكن العامة ووسط الازدحام والمستشفيات.

الإهمال_الطبي_في_المستشفيات

البكتيريا هي السبب الأكثر شيوعًا عند البالغين والفيروسات هي السبب الأكثر شيوعًا عند الأطفال في سن المدرسة ،وأحيانا تحدث نتيجة بعض الأمراض مثل الالتهاب الرئوي ، ونزلات البرد الناتجة عن فيروس وفيروس الانفلونزا والفيروس التالى للالتهاب الرئوي metapneumovirus البشري (HMPV) وبكتيريا الالتهاب الرئوي الميكوبلازما ومرض المكورات الرئوية وفيروس الجهاز التنفسي المخلوي (RSV) ..