من رموز الصحافة المصرية والعربية.. رئيس الشيوخ ينعى النائب محمود بكري

نعى المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، النائب والكاتب الصحفى محمود بكرى، الذي وافته المنية اليوم، الأربعاء، معرباً عن عميق حزنه وخالص عزائه لأسرة النائب الراحل وذويه ومحبيه.

وأكد “عبد الرازق”، فى بيان صحفى له، أن الفقيد كان عضواً بارزاً ورجلاً وطنياً ورمزاً من رموز الصحافة المصرية والعربية، داعياً الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يدخله فسيح جناته.

وأعلن النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، عن وفاة شقيقه النائب محمود بكري، عضو مجلس الشيوخ.

وكتب مصطفى بكري: "بسم الله الرحمن الرحيم.. ”إنا لله وإنا إليه راجعون" صدق الله العظيم.. بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره - أنعى أخي وشقيقي الغالي النائب الدكتور محمود بكري، عضو مجلس الشيوخ، الذي توفي منذ قليل بمستشفى المعادي العسكري بعد فترة علاج زادت على أكثر من 70 يومًا".

عزاء محمود بكري

وقال إن الجثمان الطاهر لشقيقه محمود بكري سيُشيع ببلدته الحبيبة “المعنا - بندر قنا” عصر اليوم بناءً على وصيته، وسيقام العزاء لمدة ثلاثة أيام بالبلدة وسيحدّد فيما بعد موعد العزاء بالقاهرة.

واختتم: "رحم الله أخي العزيز وغفر له ما تقدّم وما تأخر من ذنبه، وإنا لله وإنا إليه راجعون".