جنازة الراحل محمود بكرى اليوم والعزاء 3 أيام في قنا

تشيع جنازة الراحل النائب محمود بكرى عصر اليوم اليوم بمسقط رأسه بمحافظة قنا .

وأعلن الإعلامى مصطفى بكري ، عضو مجلس النواب، أن موعد جنازة شقيقه الراحل النائب محمود بكري، عصر اليوم، في بلدته «المعنا - بندر قنا»، بناء على وصيته .

العزاء ٣ أيام

وأوضح مصطفى بكرى أنّ عزاء شقيقه سيُقام لمدة 3 أيام في البلدة بمحافظة قنا ، كما سيتم تحديد موعد عزاء اخر بمحافظة القاهرة وسيتم الاعلان عنه فى وقت لاحق

ونشر مصطفى بكرى فى تدوينة له عبر "تويتر"، قائلًا: إنا لله وإنا إليه راجعون - صدق الله العظيم. بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره- أنعي أخي وشقيقي الغالي النائب د.محمود بكري، عضو مجلس الشيوخ، الذي توفي منذ قليل بمستشفي المعادي العسكري، بعد فترة علاج زادت عن أكثر من ٧٠ يوما، وسيشيع الجثمان الطاهر ببلدته الحبيبة (المعنا- بندر قنا) عصر اليوم بناء علي وصيته، وسيقام العزاء لمدة ثلاثة أيام بالبلدة، وسيحدد فيما بعد موعد العزاء بالقاهرة. رحم الله أخي العزيز وغفر له ما تقدم وما تأخر من ذنبه.

وقال مصطفى بكري مساء امس فى تدوينة له : «بسم الله الرحمن الرحيم إنا لله وإنا إليه راجعون - صدق الله العظيم بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره - أنعى أخي وشقيقي الغالي النائب الدكتور محمود بكري عضو مجلس الشيوخ، الذي توفي بمستشفى المعادي العسكري بعد فترة علاج زادت عن أكثر من 70 يوما».

واختنم بكري تدوينته بقوله: «رحم الله أخي العزيز وغفر له ما تقدم وما تأخر من ذنبه، وإنا لله وإنا إليه راجعون».



توفي الصحفى وعضو مجلس الشيوخ محمود بكرى في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء إثر تعرضه لوعكة صحية نُقل على إثرها للعناية المركزة وظل بها يتلقى العلاج حتى وفاته

وكان النائب محمود بكري، عضو مجلس الشيوخ، تعرض إلى وعكة صحية شديدة بعد فقدانه للوعي توفي على إثرها بعد فترة علاج استمرت لاكثر من ٧٠ يوما

و قد تدهورت بشكل خطير؛ نظرًا لإصابته بالتهاب رئوي.

من هو محمود بكري؟

الكاتب الصحفى محمود بكرى رئيس تحرير جريدة الاسبوع وعضو مجلس الشيوخ ، وُلد بمحافظة قنا بمركز المعنة.

شقيق الكاتب الصحفي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب ، و عمل رئيسًا لمجلس إدارة موقع الأسبوع في عام 2015 ، وعمل محررا في العديد من الصحف والمجلات، وعمل أيضا رئيس تحرير ببرنامج حقائق وأسرار، وتم ترشيحه اعضوية مجلس الشيوخ في عام 2020 عن القائمة الوطنية.

ونعى ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل، الكاتب الصحفي الكبير الدكتور محمود بكري عضو مجلس الشيوخ، الذي صعدت روحه الطاهرة إلى السماء، بعد صراع طويل مع المرض، استمر لأكثر من 70 يوما، تحملها- رحمه الله- صابرا، وموصيا بأن يُدفن فى باطن أرض قريته “المعنا” بمحافظة قنا.

وأضاف الشهابي، في بيان صحفي: "لقد وهب المرحوم محمود بكري حياته كلها للصحافة والإعلام وخدمة بلادنا وقضايا الأمن القومي، وكان- رحمه الله- طوال مراحل عمره، خدوما، أمينا، مخلصا، منحازا إلى السواد الأعظم من الشعب من العمال والفلاحين والغلابة.

وتابع رئيس حزب الجيل: عرفت الأمة العربية فقيد الوطن الغالي، مدافعا عنها، وعن كل قضايا العرب القومية، وعلى رأسها قضيتنا المركزية "فلسطين المغتصبة".

واختتم بيانه: “نسأل الله- الغفور الرحيم- أن يغفر له، ويرحمه، ويسكنه الفردوس الأعلى من غير حساب ولا سابقة عذاب، وأن يلهمنا وأهله وزملائه وتلاميذه ومحبيه وعارفي فضله، الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون”.

ونعت الجماعة الصحفية الراحل حيث تقدم خالد البلشي نقيب الصحفيين وأعضاء مجلس النقابة بخالص الحزن والأسي الزميل العزيز الكاتب الصحفي الأستاذ محمود بكري رئيس تحرير جريدة الأسبوع وعضو مجلس الشيوخ الذي وافته المنية مساء اليوم بعد رحلة عطاء حافلة في بلاط صاحبة الجلالة داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

كما تنعى لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة، الزميل الكاتب الصحفى محمود بكرى، عضو مجلس الشيوخ، الذى وافته المنية، اليوم، وبعد صراع مع المرض.

قال بشير العدل مقرر اللجنة، إن الكاتب الصحفى الراحل محمود بكري، اتسم عبر مسيرته المهنية، بدماثة الخلق، وحسن السيرة، والمعاملة فى الوسط الصحفى، وأنه كان نموذجا للصحفى المهنى، الباحث دائما عن الحقيقة.

أكد «العدل» أنه برحيل الزميل محمود بكري، تكون الصحافة المصرية، فقدت واحدا من أبرز المهنيين، الذين تميزوا بالعطاء، اختاروا الانحياز لقضايا المهنة والوطن، سواء فى عمله الصحفى، أو فى أدائه البرلماني.

تقدم «العدل» إلى الوسط الصحفى، وإلى الزميل مصطفى بكرى، النائب البرلمانى، وإلى أسرة وزملاء ومحبى الراحل محمود بكري، بخالص العزاء، داعيا المولى أن يتغمده برحمته، وأن يدخله فسيج جناته.