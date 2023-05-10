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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

باحث سياسي: الهجوم الإسرائيلي على غزة سيتوقف بعد تدخل مصر ..فيديو

غزة
غزة

كشف العميد محمود محيي الدين، الباحث السياسي في شؤون الأمن الإقليمي، الأسباب وراء آخر تطورات القصف الإسرائيلي على قطاع غزة؛ الأمر الذي خلّف كثيرًا من الشهداء والمصابين.

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وقال محيي الدين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مُقدّمة برنامج «صالة التحرير»، المُذاع عبر قناة «صدى البلد»، إن الحكومة الإسرائيلية الحالية حكومة متطرفة، والمعارضة في إسرائيل لن تقبل استمرار هذه الحكومة.

ولفت الباحث السياسي في شؤون الأمن الإقليمي، إلى أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، يرفض توجيه دعوة لبنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، لزيارة البيت الأبيض؛ نظرًا لقيادته حكومة متطرفة؛ حيث يخشى نتنياهو المثول أمام القضاء لمحاكمته في قضايا فساد.

وأشار العميد محمود محيي الدين، إلى أن الحكومة الإسرائيلية تُشكل ميليشيا على غرار الحرس الثوري الإيراني؛ وهو أمر قد يدفع إسرائيل للدخول في انقلابات عسكرية؛ حيث تواجه الدولة خطر البقاء، مؤكدًا أن العملية التي أطلقتها إسرائيل على غزة؛ شهدت ردًا فلسطينيًا بحوالي 275 صاروخًا.

ولفت الباحث السياسي في شؤون الأمن الإقليمي، إلى أن مصر تبذل مجهودًا كبيرا والمخابرات العامة على تواصل مع الجميع؛ من أجل إيقاف العمليات؛ حيث تبذل مصر جهودًا كبيرة على إسرائيل من أجل وقف الهجمات على غزة؛ مؤكدًا أنها في طريق وقفها الآن.

محمود محيي الدين الأمن قطاع غزة صدى البلد عزة مصطفي صالة التحرير

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