ميعرفش إنها مدام| مشادة بين محامي حسن شاكوش وريم مصطفى

نشبت مشادة كلامية بين محمد أبو العلا محامي حسن شاكوش مطرب المهرجانات، والمستشارة هايدي الفضالي، دفاع ريم طارق زوجة حسن شاكوش، بسبب قول الأول إن موكله لم يعلم أن زوجته لم تكن عذراء.

وقالت المستشارة هايدي الفضالي، إن حسن كان على علم أن ريم، مطلقة، ويعلم قصة الطلاق، ولكنه طلب منها عدم الإفصاح عن ذلك، لمكانته بين أسرته.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامية عزة مصطفى، أن هذا الأمر لا يصدقه شخص، فكيف لا يعرف أنها آنسة أو مدام بعد فترة الزواج.

وتدخل محمد أبو العلا محامي حسن شاكوش، وقال إن هناك واقعة تزوير، وإن والد ريم قال فى فيديو الزواج أنها آنسة، ولم يقل إنها مطلقة.

وكشف محمد أبو العلا، محامي حسن شاكوش، آخر تطورات مثوله أمام النيابة العامة؛ من أجل رده على التهم التي وجهتها إليه زوجته ريم طارق؛ ومنها طردها من منزل الزوجية، والاستيلاء على مشغولاتها الذهبية.

وقال أبو العلا، إن موكله توجه إلى النيابة العامة؛ ونفى جميع التهم الموجهة إليه؛ ومنها طرد زوجته من منزل الزوجية، وسرقة قائمة المنقولات، وإيصال أمانة بقيمة مؤخر الصداق.

واستطرد محامي حسن شاكوش: «كل اللي حصل إنه كان فيه اتفاق شفوي بينهما أقر شاكوش فيه بأنه ملزم بمبلغ 300 ألف جنيه مؤخرا، و80 ألفا لقائمة المنقولات، وانتهى التحقيق بنفي شاكوش جميع التهم الموجهة إليه».

وأكد أبو العلا، أن موكله (حسن شاكوش) اتهم زوجته (ريم طارق) ووالدها بأنهم شهروا به، وقاموا بتزوير محرر رسمي بأنها لم يسبق لها الزواج؛ حيث قامت الزوجة بإخفاء البيانات، مؤكدًا أن المأذون حصل على البيانات من حسن شاكوش وريم طارق بشكل منفرد لكل منهما، وبطاقة ريم مكتوب فيها آنسة؛ ولم تقدم قسيمة الطلاق للمأذون.

وأوضح محمد أبو العلا، محامي حسن شاكوش، أن موكله لم يكن يعلم أن الزوجة ريم طارق سبق لها الزواج؛ لذلك تقدم شاكوش بمحضر رسمي ضد زوجته يتهمها فيه بتزوير بياناتها، لافتًا إلى أن حسن شاكوش لجأ لرفع قضايا ضد زوجته من أجل إثبات حقه.

وأبدى محامي حسن شاكوش، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مُقدّمة برنامج «صالة التحرير»، عبر قناة «صدى البلد»؛ استعداده الجلوس مع محامية ريم طارق (زوجة شاكوش)؛ من أجل الانفصال وديًا بين الطرفين؛ لحل هذه القضية، والتوصل إلى حل يرضي الطرفين.

