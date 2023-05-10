إعلان عاجل من البيت الابيض بشأن أزمة التخلف عن السداد في أمريكا

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، اليوم الأربعاء، إن اجتماعات ممثلي الإدارة الأمريكية والكونجرس الأمريكي حول مسألة تجنب التخلف عن السداد ستعقد على أساس يومي.

وقالت جان بيير، في إفادة صحفية: “بالنسبة لاجتماعات المتخصصين، فإن موظفي مكاتب قادة الكونجرس وموظفي البيت الأبيض سوف يجتمعون كل يوم حتى اجتماع القادة الكونجرس يوم الجمعة القادم”.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت كارين جان بيير، إن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بعد اجتماعه مع قادة الكونجرس أمس الثلاثاء، لا ينوي التفاوض بشأن رفع سقف الدين القومي.

وأضافت أن “الرئيس كان واضحا للغاية في هذا الصدد ولم يتغير شيء: نحن لا نتفاوض بشأن سقف للديون. رفع سقف الديون يجب أن يتم دون شروط”.

وأخطرت وزارة الخزانة الأمريكية، الكونجرس، مرة أخرى في يناير بأنها اتخذت "إجراءات استثنائية" فيما يتعلق للتعامل مع سقف الدين القومي البالغ 31.381 تريليون دولار.