النعش كان يجري على القبر.. حديث مؤثر من مصطفى بكري عن شقيقه

أكد الإعلامي مصطفى بكري عضو مجلس النواب، أن علاقته بشقيقه الراحل محمود بكري، كانت روح في جسدين، معلقًا : “ كنا روح في جسدين عمرنا ما خدنا قرار إلا لما نرجع لبعض”.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى، اليوم الأربعاء، أن شقيقه كان يقف مع أبناء دائرته فى حلوان من 7 صباحًا حتى وقت متأخر في المساء.

ولفت إلى أن الراحل كتب مسيرته فى كتاب، وتم الانتهاء من الكتاب، وتنفيذه، معلقًا :" محمود كان كل حاجة بالنسبة لي، ومحمود كان لا يتخذ قرار قبل الرجوع لي، وأنا أيضا كنت أرجع له فى جميع القرارات".

وأشار إلى أن محمود كان محبا لـ الجميع، وقدم الكثير لـ أبناء قريته، ولم يدخل فى أزمة مع أحد، وكان يبادر بالصلح و الحبة.

وكشف أن محمود بعد دخول المستشفى، جمع أولاده و أشقاءه وتحدث معهم عن حلمه مع والده و والدته.

وتابع :" الراحل كان يشعر بالرحيل، فكان يقدم الخدمات الكثيرة لـ أبناء دائرته" وأوضح أن النعش كان يجري على القبر، اليوم، ومن السرعة وقع وأصيب.