بسبب القصف.. مطالب في إسرائيل بتعليق اجتماعات لجنة الكنيست

طالب حزب الوحدة الوطنية المعارض في إسرائيل، اليوم الأربعاء، الائتلاف بوقف اجتماعات لجنة الكنيست الجارية، في ظل الوضع الأمني.

وحسب صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، قال الحزب إن “الإصرار على عقد اجتماعات اللجان في هذه اللحظة، في ظل الوضع الأمني لا يتماشى مع الوضع الحالي”.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم "الأربعاء"، شن هجوم جديد علي قطاع غزة، وفق ما ذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية.

وقالت “يديعوت أحرونوت”، إن الجيش الإسرائيلي يقوم الآن بمهاجمة أهداف في قطاع غزة، بعد تعرض إسرائيل لوابل من الصواريخ ”.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن هناك تجددا لإطلاق الصواريخ على إسرائيل من قطاع غزة.

وقالت قناة إسرائيلية، "تجدد إطلاق الصواريخ من غزة باتجاه جنوب عسقلان ومستوطنات محيط القطاع".