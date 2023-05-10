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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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إجراءات لحماية الحقوق المصرية | الخارجية ترد على الملء الرابع لـ سد النهضة

سد إثيوبيا
سد إثيوبيا

علق سامح شكري، وزير الخارجية، على الملء الرابع لسد النهضة الإثيوبي.

 وقال شكري :" نتابع الأمر، ولابد أن يكون لدينا ثقة بالقيادة، ونتخذ جميع الإجراءات التى تحمي الحقوق المصرية، وأنه لن نذهب في هذا التوقيت لـ مجلس الأمن".

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كشف سامح شكري، وزير الخارجية، أن الرئيس السيسي أكد أن مصر تسعى دائما للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم يطلق التنمية في إثيوبيا ويحمي الأمن المائي المصري.

وقال سامح شكري، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، الذي يقدم حلقة خاصة من برنامج «على مسئوليتي»، من تشاد، على قناة صدى البلد، إن المواقف التفاوضية المصرية بشأن السد الإثيوبي تضع أمامها الأمن المائي المصري والسوداني.


وأكد سامح شكري، وزير الخارجية ، أن مصر تراعي المصالح الاقتصادية الإثيوبية بما يحمى الأمن المائي لمصر والسودان، مشيرا إلى أن التعنت والأفكار الشاذة لإثيوبيا لتطبيق السيادة على مورد مائي مشترك عابر للدولة منع الوصول لاتفاق.


وأوضح سامح شكري، وزير الخارجية المصري، أن مصر ستواصل الحديث مع الشركاء الدوليين في ملف السد الإثيوبي لقدرتهم على التأثير، وفي الوقت ذاته لن تسمح مصر بتعرض شعبها لأي ضرر في ملف السد الإثيوبي.


وأضاف أن مصر اعتمدت في تاريخها على نهر النيل و65 % من شعبها يعمل في الزراعة، مؤكدا أن هناك خططا في وزارة الري لاحتواء الأمر بشأن الملء الرابع للسد الإثيوبي.


وأشار إلى أن الاتحاد الإفريقي لم يوفق في ملف السد الإثيوبي وفشل في إقناع إثيوبيا بالمرونة في المفاوضات، معبرا عن ثقته في القيادة والمؤسسات المصرية واتخاذ كل الإجراءات التى تحمي الأمن المائي المصري.


واختتم سامح شكري، وزير الخارجية المصري، أن مصر لن تتوجه إلى مجلس الأمن مرة أخرى بشأن ملف السد الإثيوبي.
 

سامح شكري وزير الخارجية الملء مجلس الأمن اثيوبيا الأمن المائي أحمد موسى

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