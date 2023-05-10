أحمد موسى : أبو حمزة بيحرّض على مصر تحت حماية الشرطة البريطانية

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن التنظيمات الإرهابية تهدد أمن واستقرار العالم، وأنه في حالة حدوث مشكلة ستهرب تلك الجماعات عبر الهجرة.

وأضاف أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج " على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الأربعاء، أن بعض الدول ترحل اللاجئين، أو ترفضهم، وبعد ذلك تتحدث تلك الدول عن حقوق الإنسان.

وأوضح أن بعض الدول تقيم خيام لإيواء اللاجئين على أراضيها، ولا تسمح لهم بالسكن فى أى مكان.

وكشف أن الإرهابي أبو حمزة المصري، فى بريطانيا، بعد أن قطعت يده بسبب قنبلة، وأن هذا الإرهابي كان يحرّض على مصر، مؤكدًا :" أبو حمزة المصري كان بيخطط وبيحرض على مصر تحت حماية الشرطة البريطانية.

وتابع أحمد موسى، أنه كتب عن هذا الإرهابي فى جريدة الأهرام، وأن هذا الإرهابي كان يريد تدمير مصر.

وأضاف أحمد موسى، أن مصر اسقطت الجنسية عن هذا الإرهابي الذى كان يقوم بـ أعمال إرهابية.

ولفت إلى أن أبو حمزة المصري كان يحرض على الإرهاب، وكان يحمى من قبل القوات فى بريطانيا، وعرض موسى صورة توضح ذلك على الهواء.