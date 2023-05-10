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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد موسى: الأمم المتحدة فشلت في تعريف معنى لـ الإرهاب

أحمد موسى
أحمد موسى

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن الإرهابي أبو حمزة المصري، حصل على الجنسية البريطانية، وأن هذا الإرهابي لم يتم تسليمه لمصر.

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وأضاف أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة “صدى البلد”، اليوم الأربعاء، أن مصر أسقطت الجنسية عن هذا الإرهابي الذى كان يقوم بـ أعمال إرهابية.

ولفت إلى أن أبو حمزة المصري كان يحرض على الإرهاب، وكان يحمى من قبل القوات في بريطانيا، وعرض موسى صورة توضح ذلك على الهواء.

وتابع أنه منذ عام 93 حتى اليوم، والأمم المتحدة فشلت في تعريف معنى محدد لـ الإرهاب، معلقًا "المجتمع الدولى مش عارف يعنى إيه إرهاب".

وأشار إلى أن الجماعات الإرهابية كانت بتجمع فلوس وتمويلات في أمريكا عشان تعمل عمليات في مصر، معلقًا "أمريكا هي التي تقف وراء الجماعات الإرهابية من أيام ريجان".

 

أحمد موسى أبو حمزة المصري الجنسية البريطانية صدى البلد بريطانيا

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