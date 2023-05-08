النازيين الجدد.. ألمانيا تحكم بالسجن 3 سنوات على شاب بتهمة الإرهاب

أعلنت محكمة في ولاية فرانكفورت الألمانية، الحكم بالسجن 3 سنوات و10 أشهر على شاب ألماني عمره 21 عاما بتهمه محاولة تشكيل جماعة إرهابية مستوحاة من شبكة "أتوموافن ديفيجن"، وهي شبكة من النازيين الجدد في الولايات المتحدة، والتخطيط لهجمات مسلحة.

وقالت محكمة فرانكفروت في بيان لها، إن الشاب يدعي "مارفن إي"، وحكم عليه بالسجن ثلاث سنوات وعشرة أشهر، لافته إلى أن الشاب الألماني كان يعمل على تأسيس فرع لشبكة "أتوموافن ديفيجن" العنصرية والمعادية للسامية في ولاية ولاية هيسن الألمانية.

وأضاف بيان المحكمة، أن مارفن تبنى أيديولوجية الشبكة العنصرية وقرر تأسيس مجموعة مستقلة باسم "أتوموافن ديفيجن هيسن" على أساس نموذجها الأيديولوجي، مشيرا إلى أن غرضة من تأسيس المجموعة كان لشن هجمات على سياسيين ويهود ومهاجرين.

وأوضحت المحكمة، أن مارفن كان يحاول الحصول على الأسلحة، وبالفعل كان يخزن خمس عبوات ناسفة، كما كان يجلب المواد اللازمة لصنع المزيد من المتفجرات من الأنترنت، وأجري بحوثا حول أهداف محتملة في الفترة التي سبقت توقيفه في سبتمبر 2021.

وتأسست شبكة "أتوموافن ديفيجن" في عام 2015 بالولايات المتحدة الأمريكية، وهي مجموعة متطرفة عنيفة لها عدة خلايا في ولايات المتحدة، كان قد اتهم أعضاؤها بالتخطيط لهجمات ضد يهود ومسلمين وغيرهم ممن تعتبرهم أعداء، مع هدف زعزعة استقرار الدول الغربية.