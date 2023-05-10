عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد موسى يكشف تاريخ أبو حمزة المصري الإرهابي | فيديو

أبو حمزة المصري
أبو حمزة المصري

كشف الإعلامي أحمد موسى، السيرة الذاتية للإرهابي أبو حمزة المصري القابع بالسجون الأمريكية. 

txt

أحمد موسى: الأمم المتحدة فشلت في تعريف معنى لـ الإرهاب

txt

أحمد موسى: أمريكا تدعم 80 ألف إرهابي في سوريا.. فيديو


وقال أحمد موسى خلال برنامج على مسؤوليتي المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الأربعاء، إن أبو حمزة المصري، مصري ذهب لأفغانستان وأصيب في انفجار عبوة ناسفة أدت  لبتر يديه. 


وأشار موسى إلى أن أبو حمزة المصري كان يقيم في لندن ويخطب ويصلي بالناس ويحرض على العمليات الإرهابية في مصر تحت حماية الشرطة البريطانية، مردفا أنه كان ينشر صوره في جريدة الأهرام أثناء تحريضه ضد الجيش المصري تحت نظر وتأمين الشرطة الإنجليزية. 


ولفت إلى أن مصر طلبت تسليم أبو حمزة المصري إلا أن بريطانيا رفضت بدعوى أنه طالب لجوء سياسي، وحين طلبت الولايات المتحدة تسليمه وافقت على الفور بريطانيا؛ ليظل بذلك أبو حمزة قابعا داخل السجون الأمريكية.  


وتابع: بريطانيا تفتح ملاذا آمنا للإرهابيين على غرار أبو حمزة المصري الذي أسقطت مصر عنه الجنسية منذ أكثر من 20 عاما. 
 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل ينخفض سعر الذهب فى مصر بعد إعفائه من الجمارك .. برلمانية تجيب

سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 مفاجأة

تأييد الحكم.. قرار عاجل ضد محمد رمضان في سب وقذف عمرو أديب

بسبب العزومة.. تصعيد جديد من الزمالك ضد كهربا في الفيفا

انخفاض شديد.. الدولار يتلقى ضربة قوية بعد بيانات مقلقة عن الاقتصاد الأمريكي

ذهب لمنزلها لمشاهدة عورتها .. فضيحة أستاذ جامعي وطبيبيّ تجميل وتخدير

وزارة السياحة والآثار توضح حقيقة منع المحجبات من دخول إحدى المنشآت

على مسئولية أحمد سليمان: 5 مليارات جنيه دخل الزمالك الـ8 سنوات الماضية

ترشيحاتنا

المحور السياسي.. اجتماعات مكثفة استعدادا لأولى الجلسات النقاشية للحوار الوطني

صواريخ من غزة تستهدف جنوب إسرائيل.. تفاصيل

بعد زيادة السولار | التموين تحسم سعر رغيف الخبز

الأسبوع المقبل| مفاجأة سارة بشأن سعر الذهب

سعر الذهب عيار 21 الآن بعد قرار الحكومة بإعفائه من الجمارك

هيرخص.. التموين تعلن انخفاض أسعار الذهب الأيام المقبلة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خبير يفجر مفاجأة عن تناول البيض المسلوق

رماها في الشارع.. طلاق عروس من يُؤتمن على العرض يشعل السوشيال ميديا

مفاجآت كأس مصر .. هل تتفوق فرق دوري المظاليم على المحترفين؟

صور زواج ريم طارق الأول تشعل السوشيال ميديا

فيديو

طبخت ركبتها مع المكرونة.. بلوجر إسبانية تأكل جزءا من جسمها.. فيديوجراف

شهادة فنكوش.. حقيقة حصول سمية الخشاب على الدكتوراه الفخرية من الأمم المتحدة|فيديوجراف

إعفاء الذهب من الرسوم والضرائب واستثناء هذه المعادن | فيديو

سافِر إلى ربع دول العالم بالباسبور فقط | تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ماذا وراء بوابة الموت؟

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: رحلة المحروسة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي .. إصابتي بالسرطان ( 1 )

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن المصري لا يعرف حدودًا أو قيود

هند عصام

هند عصام تكتب: 40 يومًا على الفراق

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: حول الحاجة لإصلاح مجلس الأمن الدولي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حوار بمنتهى الحرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ