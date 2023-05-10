أحمد موسى يكشف تاريخ أبو حمزة المصري الإرهابي | فيديو

كشف الإعلامي أحمد موسى، السيرة الذاتية للإرهابي أبو حمزة المصري القابع بالسجون الأمريكية.



وقال أحمد موسى خلال برنامج على مسؤوليتي المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الأربعاء، إن أبو حمزة المصري، مصري ذهب لأفغانستان وأصيب في انفجار عبوة ناسفة أدت لبتر يديه.



وأشار موسى إلى أن أبو حمزة المصري كان يقيم في لندن ويخطب ويصلي بالناس ويحرض على العمليات الإرهابية في مصر تحت حماية الشرطة البريطانية، مردفا أنه كان ينشر صوره في جريدة الأهرام أثناء تحريضه ضد الجيش المصري تحت نظر وتأمين الشرطة الإنجليزية.



ولفت إلى أن مصر طلبت تسليم أبو حمزة المصري إلا أن بريطانيا رفضت بدعوى أنه طالب لجوء سياسي، وحين طلبت الولايات المتحدة تسليمه وافقت على الفور بريطانيا؛ ليظل بذلك أبو حمزة قابعا داخل السجون الأمريكية.



وتابع: بريطانيا تفتح ملاذا آمنا للإرهابيين على غرار أبو حمزة المصري الذي أسقطت مصر عنه الجنسية منذ أكثر من 20 عاما.

