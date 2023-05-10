عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد موسى: الجماعة الإرهابية اتضايقت من كلامي عن البنزين في تشاد.. فيديو

أحمد موسى
أحمد موسى

استنكر الإعلامي أحمد موسى، استخدام الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا تقارير حقوق الإنسان من أجل الضغط على الدول وتحقيق مصالحها، مستنكرًا قيام الجماعة الإرهابية بإساءة استخدام تصريحاته عن أسعار البنزين في دولة تشاد.

txt

أحمد موسى: الأمم المتحدة فشلت في تعريف معنى لـ الإرهاب

txt

أحمد موسى: أمريكا تدعم 80 ألف إرهابي في سوريا.. فيديو

وقال أحمد موسى، خلال برنامج «على مسئوليتي»، المُذاع عبر قناة «صدى البلد»، إن تقارير حقوق الإنسان في أمريكا وأوروبا مدفوعة الأجر؛ ويستخدمونها من أجل الضغط على الدول؛ لتحقيق مصالحهم.

وأضاف موسى، مساء اليوم الأربعاء، أن صحيفة الجارديان البريطانية نشرت تقريرًا استنكرت فيه عنصرية الشرطة في بريطانيا؛ وهذه الصحيفة نشرت أخبارًا كثيرة مفبركة عن مصر.

ولفت الإعلامي أحمد موسى، خلال برنامج «على مسئوليتي»، المُذاع عبر قناة «صدي البلد»، إلى أن صحيفة الجارديان أكدت أن إنجلترا رفضت منح تأشيرات لدخول الأشقاء السودانيين؛ بينما منحوا الأوكرانيين نصف مليون تأشيرة دخول.

واستطرد أحمد موسى: «الإعلام الإخواني الإرهابي لما اتكلمت على سعر البنزين في تشاد؛ قالك شفت بيتكلم على ده؛ يا جماعة الناس دي بتعشق مصر؛ الأزهر له 3 مراكز في تشاد، وهم يتحدثون العربية والفرنسية؛ عصابة الإخوان الإرهابية بيتضايقوا ليه؟؛ لما اتكلمت كان فيه عدد من التشاديين واقفين وسامعين أنا بقول إيه!».

أحمد موسى اوروبا حقوق الإنسان الولايات المتحدة الامريكية أسعار البنزين البنزين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل ينخفض سعر الذهب فى مصر بعد إعفائه من الجمارك .. برلمانية تجيب

سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 مفاجأة

تأييد الحكم.. قرار عاجل ضد محمد رمضان في سب وقذف عمرو أديب

بسبب العزومة.. تصعيد جديد من الزمالك ضد كهربا في الفيفا

انخفاض شديد.. الدولار يتلقى ضربة قوية بعد بيانات مقلقة عن الاقتصاد الأمريكي

ذهب لمنزلها لمشاهدة عورتها .. فضيحة أستاذ جامعي وطبيبيّ تجميل وتخدير

وزارة السياحة والآثار توضح حقيقة منع المحجبات من دخول إحدى المنشآت

على مسئولية أحمد سليمان: 5 مليارات جنيه دخل الزمالك الـ8 سنوات الماضية

ترشيحاتنا

المحور السياسي.. اجتماعات مكثفة استعدادا لأولى الجلسات النقاشية للحوار الوطني

صواريخ من غزة تستهدف جنوب إسرائيل.. تفاصيل

بعد زيادة السولار | التموين تحسم سعر رغيف الخبز

الأسبوع المقبل| مفاجأة سارة بشأن سعر الذهب

سعر الذهب عيار 21 الآن بعد قرار الحكومة بإعفائه من الجمارك

هيرخص.. التموين تعلن انخفاض أسعار الذهب الأيام المقبلة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خبير يفجر مفاجأة عن تناول البيض المسلوق

رماها في الشارع.. طلاق عروس من يُؤتمن على العرض يشعل السوشيال ميديا

مفاجآت كأس مصر .. هل تتفوق فرق دوري المظاليم على المحترفين؟

صور زواج ريم طارق الأول تشعل السوشيال ميديا

فيديو

طبخت ركبتها مع المكرونة.. بلوجر إسبانية تأكل جزءا من جسمها.. فيديوجراف

شهادة فنكوش.. حقيقة حصول سمية الخشاب على الدكتوراه الفخرية من الأمم المتحدة|فيديوجراف

إعفاء الذهب من الرسوم والضرائب واستثناء هذه المعادن | فيديو

سافِر إلى ربع دول العالم بالباسبور فقط | تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ماذا وراء بوابة الموت؟

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: رحلة المحروسة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي .. إصابتي بالسرطان ( 1 )

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن المصري لا يعرف حدودًا أو قيود

هند عصام

هند عصام تكتب: 40 يومًا على الفراق

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: حول الحاجة لإصلاح مجلس الأمن الدولي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حوار بمنتهى الحرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ