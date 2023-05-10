أحمد موسى: الجماعة الإرهابية اتضايقت من كلامي عن البنزين في تشاد.. فيديو

استنكر الإعلامي أحمد موسى، استخدام الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا تقارير حقوق الإنسان من أجل الضغط على الدول وتحقيق مصالحها، مستنكرًا قيام الجماعة الإرهابية بإساءة استخدام تصريحاته عن أسعار البنزين في دولة تشاد.

وقال أحمد موسى، خلال برنامج «على مسئوليتي»، المُذاع عبر قناة «صدى البلد»، إن تقارير حقوق الإنسان في أمريكا وأوروبا مدفوعة الأجر؛ ويستخدمونها من أجل الضغط على الدول؛ لتحقيق مصالحهم.

وأضاف موسى، مساء اليوم الأربعاء، أن صحيفة الجارديان البريطانية نشرت تقريرًا استنكرت فيه عنصرية الشرطة في بريطانيا؛ وهذه الصحيفة نشرت أخبارًا كثيرة مفبركة عن مصر.

ولفت الإعلامي أحمد موسى، خلال برنامج «على مسئوليتي»، المُذاع عبر قناة «صدي البلد»، إلى أن صحيفة الجارديان أكدت أن إنجلترا رفضت منح تأشيرات لدخول الأشقاء السودانيين؛ بينما منحوا الأوكرانيين نصف مليون تأشيرة دخول.

واستطرد أحمد موسى: «الإعلام الإخواني الإرهابي لما اتكلمت على سعر البنزين في تشاد؛ قالك شفت بيتكلم على ده؛ يا جماعة الناس دي بتعشق مصر؛ الأزهر له 3 مراكز في تشاد، وهم يتحدثون العربية والفرنسية؛ عصابة الإخوان الإرهابية بيتضايقوا ليه؟؛ لما اتكلمت كان فيه عدد من التشاديين واقفين وسامعين أنا بقول إيه!».