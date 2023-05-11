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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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التموين تكشف تفاصيل إعفاء الذهب من الجمارك وتأثيره على السوق.. فيديو

الذهب
الذهب

كشف الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، تفاصيل القرار الحكومي بالموافقة على إعفاء واردات الذهب من الخارج من الرسوم والضريبة.

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وأكد مساعد أول وزير التموين خلال استضافته مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسؤوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن المواطن يلجأ الى الاستثمار في الذهب كقيمة وزينة، مضيفا أنه تم دمغ 60 طنا من الذهب العام الماضي في مصلحة الدمغة.


وأشار إلى أن هناك إقبال كبير لشراء السبائك ثم جنيهات الذهب، مردفا أن نسبة الزيادة على أسعار السبائك والجنيهات بلغت 60 إلى 70% عن العام الماضي.


وتابع أن سعر الجنيه الذهب بلغ 22 ألفا  بزيادة حوالي 3 أضعاف عن العام الماضي، مرجعا سبب الارتفاع المبالغ في الأسعار؛ لحجم المعروض من الذهب الثابت مع تزايد الطلب.


ولفت إلى أن الوزارة تقدمت بمبادرة لزيادة المعروض لكي يتلاقى مع المطلوب، موضحا أنه تم طرح إعفاء واردات الذهب من الرسوم والضريبة للمصريين القادمين من الخارج عبر المنافذ لمدة 6 أشهر، مقابل فقط دفع ضريبة القيمة المضافة.


وأكمل أن المبادرة التي وافق عليها مجلس الوزراء بمشروع قرار حال إقراره سيؤدي لزيادة حجم المعروض في السوق، مضيفا أن توقيت تطبيق القرار جاء مع بدء موسم عودة المصريين من الخارج.


واستطرد قائلا: من حق القادمين من الخارج إدخال أي كميات من الذهب مقابل دفع القيمة المضافة فقط، بهدف إحداث نوع من أنواع الانضباط السعري، متوقعا أن الأسعار في مصر لن تختلف عنها في الامارات والسعودية.


ونوه بأن مشروع القرار الحكومي سيتم إحالته إلى مجلس النواب قبل إقراره رسميًا وتطبيقه، مؤكدا أن إعفاء واردات الذهب من الجمارك لتحقيق الاستقرار في الأسعار بالأسواق لمدة 6 أشهر كمرحلة أولى.
 

التموين وزير التموين الذهب أحمد موسى صدى البلد جنيهات الذهب

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