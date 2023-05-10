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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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قيادي بحركة فتح:مصر لا تتوانى عن توفير السلع الغذائية والدوائية والوقود للشعب الفلسطيني

فلسطين
فلسطين

كشف الدكتور أيمن الرقب أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس والقيادي بحركة فتح، كواليس الاعتداء الإسرائيلي على غزة، قائلا انه حتى اللحظة هناك استمرار لإطلاق صواريخ على قطاع غزة، وأجل نتنياهو مؤتمرا صحفيا  وتحدث بشكل مقتضب للصحفيين ان الليلة ستكون ساخنة على قطاع غزة للرد على المقاومة الفلسطينية.

وأشار الرقب في مداخلة هاتفية مع الإعلامية انجي انور ببرنامج مصر جديدة والمذاع على قناة "etc”  الى ان الاحتلال تحدث عن قتل 3 من قادة الجناح العسكري لسرايا القدس التابعة لحركة الجهاد الإسلامي وهم خليل البهتيمي، جهاد غنام، وطارق عز الدين، لكن يجب ان نشكر المقاومة الباسلة التي أمطرت المدن الإسرائيلية و تل ابيب وشلت حركة دولة نووية من التحرك، و نجحت في أن  يعيش الاحتلال  36  ساعة من الارتباك،  حيث اخلى المدن وأوقف حركة القطارات والطائرات، ونام سكانها بشكل كبير في الملاجئ، وشلت الحياة بشكل كامل داخل المدن الإسرائيلية، قائلا: يكفي ان نقول ان مقلاع داود الذي اطلق عليه الاحتلال انه الأكثر تطورا ويكلف الصاروخ الواحد قرابة مليون دولار اليوم اطلق للتصدي لصواريخ محلية الصنع من الأراضي الفلسطينية، ما يعني اننا نرفع تكلفة الاحتلال، رغم إمكانياتنا المحدودة.


وقال الرقب إنه رغم الجهود المتواصلة التي تبذلها القاهرة للتوصل الي تهدئة ولكن حتى الان لم يتم التوصل الي اتفاق رسمي،  ولا يعتد بهدنة ما لم تعلن القاهرة وهي الضامن لتلك الهدنة ذلك بقرار رسمي، قائلا: لا اتوقع ان تبدأ جهود التهدئة التي بذلتها مصر من الليلة وإنما تصريحات نتنياهو عن ليلة ساخنة يعني العشرات من الطائرات الاسرائيلية تقصف قطاع غزة الليلة.

وأضاف الرقب: نحمد الله ان الجغرافيا السياسية فرضت ان تكون جارتنا مصر، فهي لا تتواني عن توفير المواد الغذائية والدوائية من خلال شاحنات كبيرة جدا دخلت خلال الحروب الماضية،  وحتى اللحظة لا يوجد نقص فيها برغم غلق الاحتلال المعابر بيننا وبينه منذ يومين، الا أن المعابر المصرية  ما زالت مفتوحة  والسلع المصرية تصل الى غزة بشكل مستمر، ليس فقط السلع المصرية  الغذائية وإنما أيضا الوقود ، حيث ان مصر تعتبرنا جزءا من امنها القومي وتحاول قدر المستطاع  الحفاظ على الشعب الفلسطيني من بطش الاحتلال.

ولفت أستاذ العلوم السياسية إلى المجتمع الدولي لن  يوفر أسلحة للفلسطينيين لصد العدوان، والطائرات والصواريخ التي استخدم امس امريكية الصنع، ما يعطي دلالة ان حجم التعاون الأمريكي مع تل ابيب كبير جدا وان أسلحته يجربها على الشعب الفلسطيني.

وتابع: نطالب المجتمع الدولي ان يأخذ موقفا جادا وحقيقيا وأن يكيل بمكيال واحد، ويتحرك لتوفير حماية دولية للشعب الفلسطيني، وانهاء الاحتلال الإسرائيلي .

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