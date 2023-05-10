قرار من مرتضى منصور يخص نادي الزمالك

قرر المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك تأجيل اجتماع مجلس الإدارة المقرر له في الواحدة ظهر غد الخميس بسبب انشغال بعض أعضاء المجلس في أعمالهم في الفترة الصباحية.

وتقرر عقد مجلس الإدارة لجلسة قصيرة في تمام الساعة الثامنة مساءً غد الخميس على أن يعقبها المؤتمر الصحفي في الثامنة والنصف مساءً بصالة محمد حسن حلمي بمقر القلعة البيضاء.

وفي سياق آخر فاز الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك علي نظيره فانز الكاميروني بنتيجة 41-20 في أولي مباريات بطولة كأس الكؤوس الإفريقية لكرة اليد.



تقدم الفارس الأبيض علي نظيره الكاميروني في الشوط الأول بنتيجة 23-12.



ويلتقي الفريق غدا الخميس الموافق 11 مايو مع ريد ستار في ثاني لقاءات الزمالك ببطولة كأس الكؤوس الإفريقية وتقام في تمام الساعة السادسة علي صالة النادي الأهلي.



يقود الفريق فنيا :

أحمد رمضان مديرا فنيا وايهاب محسن مساعد مدرب وحمادة عبدالباري مدير الفريق ومحمد اشرف طبيبا واحمد صلاح مدرب احمال وعادل امام مديرا إداريا ومحمد سامي إداريا.