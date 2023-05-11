طليقها هو اللي جابلها المرض.. إطلالات مثيرة لـ زوجة حسن شاكوش

نشرت نرمين حمدي، صديقة ريم طارق زوجة حسن شاكوش، فى لايف عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، لتوضح بعد الأمور في أزمة حسن شاكوش وزوجته.

وقالت صديقة ريم طارق زوجة حسن شاكوش ان طليقها طالع يشهر بيها ويشهر بسمعتها وهو أصلا اللي جابلها التعب.

أثار خبر تقديم زوجة حسن شاكوش بلاغا ضده جدلا كبيرا على السوشيال ميديا بعدما اتهمته بسرقة شبكتها وطردها من الشقة.

وأثارت زوجة المطرب الشعبى حسن شاكوش ريم طارق الجدل خلال الفيديوهات التحضيرية لحفل زفافها ،وقامت زوجة حسن شاكوش فى الفيديو ، بتصرف غريب، حيث ظهرت ساجدة لتعبر عن فرحتها بزواجها من حسن شاكوش

وفى هذا التقرير نعرض لكم مجموعه من صور زوجة حسن شاكوش اثارت الجدل ..