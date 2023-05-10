الكشف على 1364 مواطنا خلال قافلة طبية لجامعة كفر الشيخ.. صور

نظمت جامعة كفر الشيخ قافلة طبية متكاملة، اليوم، الأربعاء، لقرية الخاشعة 61 التابعة لمركز الحامول، وعدد من القرى المجاورة فى إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، لتنمية الريف المصرى، بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بكفر الشيخ.

يأتي ذلك استمراراً لسلسلة القوافل التي تطلقها الجامعة في القرى على مستوى المحافظة، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وإشراف الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور إسماعيل القن نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.

يأتي ذلك فى إطار دور الجامعة بالمساهمة فى تنفيذ خطة الدولة وتوجيهات القيادة السياسية لبناء أجيال قادرة على مواكبة الخطوات الجادة للدولة المصرية فى بناء الدولة الحديثة والمساهمة فى تحقيق اهدافها وفق رؤية 2030، وإيماناً بدور الجامعة فى خدمة المجتمع داخل قري محافظة كفر الشيخ فى نطاق المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

شارك في القافلة عدد من الأساتذة المتخصصين من كليات الطب والاسنان والتمريض، وتم الكشف على عدد كبير من المواطنين في مختلف التخصصات الطبية، والتي شملت الباطنة والعيون والرمد والأنف والأذن والحنجرة والنساء والتوليد والجلدية والتناسلية والنفسية والعصبية والأطفال والجراحة العامة وجراحة العظام وجراحة المسالك البولية وجراحة المخ والأعصاب، وذلك بمشاركة شباب أسرة الجوالة بجامعة كفر الشيخ.

كما شارك عدد من المتطوعين بصندوق مكافحة الإدمان وعلاج الإدمان والتعاطي، في أنشطة توعية المواطنين بأخطار التدخين والإدمان.

وقال رئيس جامعة كفر الشيخ، إن تنظيم القوافل الطبية والتوعوية يأتي في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، لتقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين، واستمراراً لجهود الجامعة في المشاركة المجتمعية، وتوفير مزيد من الخدمات الطبية لأهالي المحافظة، بالتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة.

وأضاف أن القافلة الطبية أجرت الكشف الطبي على 1364 حالة من أبناء قرية الخاشعة 61 والقرى المجاورة، على يد نخبة من الأطباء المتخصصين والمتميزين في مختلف التخصصات، ضمن مبادرة حياه كريمة، وصرف العلاج بالمجان لجميع المرضى المترددين على مقر القافلة.

وأشرف على القافلة ميدانياً وكيل كلية الطب البشري لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور وائل الفقي، ومدير عام الإدارة العامة لمشروعات البيئة، نافع حمادة، ومدير إدارة متابعة المشروعات، محمد صلاح، ومدير إدارة الجوالة صفوة شلبي، وفريق من الإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة، الذي ضم كلاً من حازم عياد، ، وأحمد عبد الله.

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