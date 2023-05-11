ماذا يحدث لجسمك عند الفطور على الجبن؟

الجبنة طبق أساسي على الفطور لأنها مصدر مهم جدًا للكالسيوم والبروتين، لذا قدم الدكتور ماجد زيتون خبير التغذية عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، فوائد و اضرار تناول الجبنة.

فوائد الجبنة :

- مصدر مهم للكالسيوم والبروتينات

- تحسن صحة الجهاز الهضمي، وتساعد على تخفيف الاكتئاب

- تساعد في خفض ضغط الدم

- تساعد على تعزيز صحة القلب

- تلعب دورًا هامًا في تكوين الأسنان والحفاظ عليها

أضرار الجبنة..

- تحتوي بعض أنواع الجبن على كميات كبيرة من الفسفور، ويمكن أن يكون ذلك ضاراً بالنسبة للأشخاص المصابين باضطراباتٍ في الكلى

- تسبب أثار خطيرة للمصابين بالحساسية من منتجات الألبان

- يمكن أن تسبب زيادة في الوزن لاحتوائها على كميات كبيرة من السعرات الحرارية

- يمكن أن تسبب آلام القولون وقرح المعدة

وعشان نتجنب الأضرار لا ينصح بتناول الكثير من الجبنة خاصة من جانب الذين يعانون من زيادة الوزن وأمراض القلب والأوعية الدموية، لأنها تحتوي على قدر كبير من السعرات الحرارية