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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

نشرة الحوادث.. حسن شاكوش: مراتي ضحكت على المأذون وادعت أنها عذراء.. وحكاية وفاء مكي وتعذيب خادمتيها.. وفضيحة أستاذ جامعي وطبيبين

صدى البلد

نشر قسم الحوادث عددا من الأخبار والتقارير الهامة خلال الساعات القليلة الماضية كان ابرزها تطورات أزمة حسن شاكوش وزوجته ريم طارق وحكاية تعذيب وفاء مكي لخادمتيها بعد 22 عاما وفضيحة أستاذ جامعي وطبيبي تخدير وغيرها من الأخبار الهامة. 

 

تطور جديد..حسن شاكوش أمام النيابة: زوجتي ضحكت على المأذون وزوّرت بقسيمة الزواج

 

تواصل نيابة أكتوبر أول تحقيقاتها في الاتهامات المتبادلة بين مطرب المهرجانات حسن شاكوش وزوجته ريم طارق اثر الخلافات التي نشبت بينهما عقب شهرين فقط من الزواج.

 

بـ تحقيقات النيابة | كيف عذبت وفاء مكي خادمتيها قبل 22 عاما؟

 

عادت الفنانة وفاء مكي لتتصدر تريند مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا بعد ظهور قضيتها القديمة مرة أخرى على الساحة حيث يتردد الحديث فيها من آونة لأخرى بعدما قالت الاعلامية ميار الببلاوي ان وفاء مكي بريئة مما نسب اليها ثم عادت لتنفي ذلك.

 

ذهب لمنزلها لمشاهدة عورتها .. فضيحة أستاذ جامعي وطبيبيّ تجميل وتخدير

 

أحالت جهات التحقيق المختصة أستاذا جامعيا بكلية التربية الرياضية ودكتور جراحة بمستشفي شهير وآخر تخدير لاتهام الأول بهتك عرض فتاة والآخرين بالتسبب في بتر ذراع سيدة واستمعت النيابة العامة إلى أقوال المجني عليها.

 

بتتأخر بره البيت .. تفاصيل تعدي سيدة على ابنتها بالسلام

 

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى، متضمناً ادعاء فتاة بتعدى والدتها عليها بالضرب وإحداث إصابتها بدائرة قسم شرطة السلام ثان بالقاهرة .

حسن شاكوش حكاية وفاء مكي فضيحة استاذ جامعي أزمة حسن شاكوش وزوجته وزارة الداخلية

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