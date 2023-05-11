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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

زرته وكان بخير.. نجيب ساويرس يطمئن الجمهور على صحة عادل إمام

صدى البلد

طمأن نجيب ساويرس، رجل الأعمال المصري، جمهور الفنان عادل أمام على صحته، بعد تردد انباء كثيرة حولها.

وكتب عبر تويتر: “عظيم مصر و حبيبنا بخير دايما وزورته حديثا و كان كويس رغم آنف الجهلاء و الحاقدين”.

وكشفت الفنانة يسرا عن الحالة الصحية للفنان الكبير عادل إمام، قائلة "هو زي الفل .. وانا دائما بتصل بعصام إمام عشان أطمن على صحة عادل إمام .. وهو مرات يكلمني ومرات أكلمه انا".

وأضافت "يسرا" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن" المذاع علي قناة "الحدث اليوم" الفضائيه، أن عادل إمام بصحة جيدة وفي حالة جيدة وسط أولاده وأحفاده ويشعر بالسعادة بتجمعهم حوله.

الحالة الصحية للفنان الكبير الفنان عادل إمام عادل إمام نجيب ساويرس رجل الأعمال

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