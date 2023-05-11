سفير فلسطين في القاهرة: نثمن الدور المصري في وقف العدوان الإسرائيلي على غزة

أكد السفير دياب اللوح، سفير فلسطين لدى القاهرة: نثمن الدور المصري في وقف العدوان الإسرائيلي على غزة.

وقال السفير دياب اللوح، سفير فلسطين لدى القاهرة، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "من مصر"، الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، على شاشة "cbc"،: "كانت هناك جهود مبذولة من الأشقاء في القيادة المصرية بتعليمات من فخامة الرئيس السيسي إلا أن إسرائيل يبدو أنها لم تلتزم بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه مبدئيا وواصلت عدوانها وقذفها لقطاع غزة، واستهدفت منازل للمواطنين الفلسطينيين في عدة مناطق".



وأضاف السفير دياب اللوح، سفير فلسطين لدى القاهرة، : "عدد الشهداء وصل إلى 26 شهيدا في قطاع غزة"، لافتا: "العدوان تزامن مع اغتيالات واقتحامات إلى مدينة نابلس وغيرها من المدن".



واسترسل السفير دياب اللوح، سفير فلسطين لدى القاهرة، : "العدوان مستمر بشكل وحشي على الشعب الفلسطيني في جريمة مكتملة الإركان".