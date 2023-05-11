«الثور» أكثر الأبراج حظاً خلال شهر يونيو.. وماليات تنتظر مولود «الحمل»|فيديو

كشفت هالة حافظ، خبيرة علم الأبراج والفلك، عن توقعات النصف الأخير من عام 2023، في حوار مع موقع "صدى البلد" الإخباري.

وأكدت أن الفترة القادمة من شهر مايو وحتى أغسطس تشهد فترة تألق لـ6 أبراج، وتعد مرحلة الحظ الأكبر، ومنهم:

مولود الثور

يُعد برج الثور من أكثر الأبراج حظاً، ويشهد فترة تعويضات بدخول كوكب الحظوظ الكبرى مداره، ورجوع حقوق وكسب قضايا ونزاعات، والنصيحة الوحيدة له البُعد عن العند.

مولود الحمل

حركة انتعاشة يشهدها مولود الحمل خلال الشهور المقبلة، وفرص سفر وماليات من وظيفة الأحلام، وتعافٍ من أمراض وتحسن الحالة الصحية والعاطفية.

مولود الميزان

ثالث الأبراج حظاً، أفكار حالمة ومساعدات في طريقه لتحقيق التميز، وتطور في المشاريع، ودعم كبير من المحيطين.

مولود الحوت

بداية عاطفية جديدة، وتركيز على عمل مهم، وقت مناسب لتصفية العلاقات غير المناسبة.

مولود الجوزاء

مرحلة التعافي والبدء من جديد، وطاقة تحمسه لخطوات ومراحل جديدة في حياته.