أسرة ممدوح وافي تقاضي ريهام سعيد بسبب وفاء مكي

أعلنت أسرة الفنان الراحل ممدوح وافي، اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الإعلامية ريهام سعيد، بسبب قيام الأخيرة باقحام اسم الأول في قضية الفنانة وفاء مكي، والخادمتين.

وكتبت ياسمين ممدوح وافي، عبر فيسبوك: «نحن أسرة الفنان الراحل ممدوح وافي، ننفي ما ذكرته ريهام سعيد في برنامجها، بشأن علاقة الفنان الراحل بقضية الفنانه وفاء مكي، وتؤكد الأسرة، على أن ممدوح وافي لم يتم ذكر اسمه، من قريب أو من بعيد منذ إثارة القضيه في أية تحقيقات أو أحكام قضائية».

وأضافت ابنة ممدوح وافي: «الأسرة إتخذت بالفعل منذ الأمس كافة الإجراءات القانونية حيال الزج والتشهير بإسم الفنان الراحل ممدوح وافي دون دلائل أو براهين، ولن يتم إيقاف الإجراءات القانونية المذكورة أعلاه، وإلا بأعتذار رسمي من نفس القناة والبرنامج وعلى الهواء مباشرة».

منشور ابنة ممدوح وافي

ريهام سعيد تعتذر لأسرة أحمد راتب

اعتذرت الإعلامية ريهام سعيد لأسرة الفنان الراحل أحمد راتب، بعد ترديد اسمه فى الحلقة التى قدمتها حول قضية وفاء مكي، وأكدت أنه كان أحد أطراف القضية بشهادته.



وكتبت ريهام سعيد على صفحتها الشخصية: الحقيقة إن أنا ذكرت اسم الأستاذ الفنان الكبير أحمد راتب في حلقة خاصة بقضية وفاء مكي.

وأضاف ريهام سعيد: بالرغم إن المعلومة اللي وصلت ليا كان المصدر متأكد منها إلا إن غلطتي إن مكنش معايا مستند وده لصعوبة العثور على مستند من ٢٣ سنة.

وتابعت: أنا بعتذر لعائلة الأستاذ أحمد راتب مش علشان التهديدات إنما علشان أنا غلطت فعلا إني متأكدتش بمستند.. على فكرة أنا من عشاق الأستاذ أحمد راتب الله يرحمه ويدخله فسيح جناته، بعتذر مرة تانية وسيتم حذف المقطع.

ريهام سعيد وأحمد راتب

وكانت ريهام سعيد قد ذكرت خلال حلقتها التى قدمتها عن الفنانة وفاء مكي وقضيتها الشهيرة أن هناك بعض الفنانين كانوا أطراف فى القضية بشهادتهم، مؤكدة أن أحمد راتب تم الحكم عليه بسنة سجن مع إيقاف التنفيذ بسبب شهادة زور فى هذه القضية، وهو ما جعل ابنة أحمد راتب تبدأ فى اتخاذ اجراءات قانونية ضد ريهام سعيد لأنها تحدثت عن الراحل دون دليل.



حقيقة قضية وفاء مكي

كشف عصام البنا، محامي الخادمتين المجني عليهما في قضية تعذيبهما، والمتهمة فيها الفنانة وفاء مكى، عن كثير من التفاصيل الخاصة بحالة الجدل التى أثيرت فى الفترة الأخيرة بخصوص براءة وفاء مكى. وقال عصام البنا، فى مداخلة هاتفية مع الإعلامية نانسي مجدي خلال برنامج "القاهرة اليوم"، المذاع على فضائية "اليوم": “الفنانة وفاء مكي تصورت أنها بعد خروجها من السجن، ستنهال عليها عروض التمثيل في الأعمال الفنية، وهو ما لم يحدث، وفتحها للقضية مجددا بعد مرور 23 عاما أمر يؤكد أنها ترغب فى العودة إلى عملها بسبب ضيق الحال”.

ممدوح وافي ومسيرته

ولد الفنان ممدوح وافي في 1951، بدأ حياته المهنية بالعمل في أحد البنوك الحكومية إلا أن عشقه للفن جعله يتجه إلي التمثيل حتي أنه قرر أن يصقل موهبته عن طريق الالتحاق بالمعهد العالي للفنون المسرحية.

بدأ ممدوح وافي، مشواره الفني عام 1979 من خلال العمل المسرحي حيث شارك في العديد من الأعمال المسرحية المتميزة ومنها "حمري جمري الهمجي هي والتلامذة حضرات السادة العيال تزوير في أوراق عاطفية".

شارك ممدوح وافي، أيضا في عدد كبير من الأعمال الدرامية ومن أبرزها الحاج متولي السيرة الهلالية ونيس قط وفار حارة المحروسة الزوجة أول من يعلم رجل من زمن العولمة سنبل بعد المليون.

وفي اثناء مرافقته لصديقه احمد زكي في رحلة علاجه اكتشف وافي صدفة اصابته بسرطان المعدة وبان حالته متقدمة وسرعان ما افترسه المرض ويرحل وافي وهو يدعو لصديقه ورفيق عمره الا يلحقه وان ينعم الله عليه بنعمة الشفاء.