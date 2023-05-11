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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

المطربة الأسترالية سيا كيت تحتفل بزفافها بحضور 4 أشخاص فقط

زفاف سيا كيت
زفاف سيا كيت

حالة كبيرة من الجدل أثارتها الصحف العالمية حول المطربة الأسترالية سيا كيت، بعد حفل زفاف الأخيرة الذي أقيم أول أمس، الثلاثاء 9 مايو. 

واحتفلت سيا كيت، 48 عام، بزواجها على حبيبها دان برنارد، في حفل غير معتاد، اقتصر حضوره على 4 أشخاص فقط. 

 

سيا كيت وقصة حبها 

وجاء زواج سيا كيت، ودان برنارد، بعد قصة حب جمعت بين الثنائي، بعدما انفصلت المطربة عن زوجها الأول ايريك أندرز في ديسمبر 2016، وذلك بعد زواج استمر لمدة عامين وشهرين فقط.

 

سيا كيت ومسيرتها 

وبدأت سيا كيت، مسيرتها الفنية في تسعينيات القرن الماضي، من استراليا، ثم انتقلت إلى لندن وغنت مع الثنائي زيرو سفن، وبعدها اتجهت للعيش في الولايات المتحدة الأمريكية. 

 

زفاف سيا كيت
زفاف سيا كيت
زفاف سيا كيت
زفاف سيا كيت
زفاف سيا كيت
زفاف سيا كيت
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