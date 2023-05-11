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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

تختلف عن قوانين الطبيعة .. ظاهرة جديدة قد يشهدها العالم اليوم

صدى البلد

 يشهد العالم ظاهرة جديدة وتعد مخالفة للعديد من قوانين الطبيعة التي  يشهدها العالم فمن المتوقع أن تتسبب العديد من الجسيمات عالية الطاقة والتي تعد منبعثة من الشمس في حدوث بعض العواصف المغناطيسية على الأرض حيث لتواجه الفوتونات عالية الطاقة المجال المغناطيسي لكوكب الأرض

وفقا لصحية "إندبندنت" Independent من المتوقع أن تثير تلك البقعة الشمسية AR3296، مقارنة بالبقع الشمسية القريبة الأخرى، بعض العواصف المغناطيسية الأرضية القوية على كوكب الأرض وقد تتسبب في عروض ضوئية مذهلة اليوم  الخميس.
وقال العلماء إن جزءا فقط من البقع الشمسية، قد يصل حوالي 3% منها، لقطبية معكوسة مما يجعل هذه البقع الشمسية نادرة، بالإضافة إلى أنها أكثر عرضة للانفجار كما حدث بالفعل.
ومن المتوقع أن تتسبب تلك الجسيمات عالية الطاقة و المنبعثة من الشمس في حدوث العديد من العواصف المغناطيسية على الأرض حيث تواجه الفوتونات عالية الطاقة المجال المغناطيسي للأرض.

 

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