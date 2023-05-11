منح رخصة إنشاء مكتب علمي في شئون الدعاية للأدوية المسجلة في مصر

نشرت الجريدة الرسمية قرار هيئة الدواء المصرية الذي حمل رقم ٢١١ لعام ٢٠٢٣ والذي جاء نصه كالتالي

رئيس هيئة الدواء المصرية.. بعد الاطلاع على القانون رقم ١٢٧ لسنة 1955 فـى شـأن مزاولة مهنـة

الصيدلة وتعديلاته ؛وعلى قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجاريـة الصادر بالقانون رقم ١٢٠ لسنة ١٩٨٢ ولائحته التنفيذية ؛وعلى القانون رقم ١٢١ لسنة ١٩٨٢ في شأن سجل المستوردين ولائحته التنفيذية ؛وعلى قانون هيئة الدواء المصرية الصادر بالقانون رقـم 151 لـسنة ٢٠١٩وعلى قرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم 315 لسنة ٢٠٢١ بـشأن تنظــيم المكاتب العلمية ؛وعلى ما عرضه رئيس الإدارة المركزية للعمليات ؛ولصالح العمل

المادة الأولى : يرخص بإنشاء مكتب علمي في شئون الدعاية للأدوية المسجلة بهيئة الدواء المصرية تحت اسم مكتب علمی :(إيفرفالينجيكت جي إم بي آتش) .



