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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خليك مبتسم.. نصائح للرد على أصعب وأغرب الأسئلة فى الانترفيو

مقابلة عمل
مقابلة عمل

قدم الدكتور طارق إلياس، خبير التنمية البشرية، نصائح للرد على أصعب وأغرب الأسئلة فى الإنترفيو، قائلا: "فيه سؤال بيكون صعب زي أنت تتخيل هتاخد عندنا كام؟.. وهناك من لا يجيب عليه لأن الشخص لا يعرف السيستم الخاص بالشركة دي".

وأضاف  خبير التنمية البشرية، خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدي البلد"، تقديم الإعلامية نهاد سمير، ويرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي: "مفيش حاجة اسمها انا خبرتي كذا طالما أمارس مهنة.. وهذا خطأ فى السي في.. ومفيش حاجة اسمها انا عندي خبرة وانا لسة صغير فى السن وبشتغل.. أنا ممارس لمهنة.. الخبرة عندما أتقاعد وينتهي عملي".

ونصح  خبير التنمية البشرية، أى شخص يقوم بعمل مقابلة عمل: "استحمل الأسئلة وأنت مبتسم ولا تتوتر.. ولما حد يسألك شايف نفسك فين بعد 10 أعوام قوله أني لسة بحاول أنجح فى العمل.. فيجي يقول هتقعد 10 أعوام تحاول تنجح.. ويرد يقوله دا معناه أنه لا يوجد سقف للنجاح".

 

 

خبير التنمية البشرية الإنترفيو التنمية البشرية صباح البلد مقابلة عمل

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