أصالة الماضي.. منطقة تحت الربع بالدرب الأحمر شوارع تتحدث عن التاريخ| صور

رصدت عدسة “صدى البلد”، جاليري صور لمنطقة تحت الربع بالدرب الأحمر بمحافظة القاهرة، والتي تعد من أقدم شوارع المحافظة.

وتحمل منطقة تحت الربع بالدرب الأحمر، تاريخا عريقا من الأصالة، وتتميز بالمباني القديمة والعتيقة والتي ما زالت صامدة ولها طابع خاص من الأصالة والتاريخ.

يذكر أن المجلس الأعلى للآثار انتهى من إعداد وتجهيز مسار سياحي جديد لزائري منطقة الدرب الأحمر بمنطقة القاهرة التاريخية، بالتعاون مع مؤسسة الأغاخان الثقافية بمصر وإصدار تذكرة موحدة لزيارته.

جاء ذلك في إطار خطة وزارة السياحة والآثار لتحسين التجربة السياحية لزائري المقصد السياحي المصري من المصريين والسائحين أثناء زيارتهم للمواقع الأثرية والمتاحف وجعلها أكثر جذباً واستمتاعاً لهم.

وأوضح الدكتور مصطفى وزيري، وزير الآثار، أنه تم تجهيز هذا المسار بما يعمل على إتاحة الوصول إلى التراث الثقافي الإسلامي في القاهرة، والحفاظ عليه من خلال تعزيز الدور السياحي كحافز رئيسي للتنمية الاجتماعية والاقتصادية المحلية.

وقال إن المسار يتيح لزائريه الاستمتاع بزيارة حوالى 12 مبنى أثريا يقع على امتداد 2 كم، بتذكرة موحدة قيمتها 20 جنيها للزائر المصري، و10 جنيهات للطالب المصري، و120 جنيها للزائر الأجنبي، و60 جنيها للطالب الأجنبي، وذلك بعد موافقة مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار، على أن تبدأ الزيارة من حديقة الأزهر حيث مركز الزوار، مروراً بقبة الأمير طرباي الشريفي، والمجموعة المعمارية للأمير خاير بك، والجامع الأزرق، ومدرسة أم السلطان شعبان وقصبة رضوان، وبيت الرزاز، والسور الأيوبي الشرقي بداخل حديقة الأزهر، وجامع قجماس الإسحاقي، ومسجد الصالح طلائع، وزاوية فرج بن برقوق.

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