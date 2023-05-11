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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

اليوم.. إيمان العاصي وابنتها وأخواتها في ضيافة "معكم منى الشاذلي"

صدى البلد

تحل الفنانة إيمان العاصى، ضيفة على برنامج “معكم” منى الشاذلى، اليوم الخميس، فى تمام التاسعة والنصف مساءً على شاشة cbc بعد تألقها في مسلسل “جعفر العمدة”، كما تشهد الحلقة ظهور خاص لابنتها وأخواتها.

أحدث ظهور لإيمان العاصى

كشفت الفنانة إيمان العاصي، عن سر لأول مرة، موضحة أن اعتزالها كان كذبة، بعد نجاحها في مسلسل حضرة المتهم أبي.

وقالت إيمان العاصى، "بعد نجاح مسلسل حضرة المتهم أبي، كنت في عمر التاسعة عشر، وبعدها قدمت فيلم مسجون ترانزيت، وكان النجاح كبير، وجدت نفسي لا استطيع المشي وفي المولات ولا الأكل في المطاعم، وكنت وقتها صغيرة جدا، وكذبت كذبة كبيرة جدا على شركة الإنتاج كنت متعاقدة معها على 3 أفلام وقلت لهم إنني اعتزلت الفن، وابتعدت 3 سنوات وعدت بعدها كنت أكبر وأنضج.

على الجانب الآخر، شاركت إيمان العاصي، صوراً جديدة لها في أحدث ظهور عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

الحلقة الأخيرة من مسلسل جعفر العمدة

وقُبض على دلال في أحداث الحلقة الأخيرة من مسلسل جعفر العمدة وعاد سيف إلى حضن والده جعفر ووالدته ثريا مرة أخرى بعد غياب 19 عامًا.

مسلسل جعفر العمدة

مسلسل جعفر العمدة بطولة محمد رمضان وهالة صدقي ومنة فضالي وزينة وإيمان العاصي ومي كساب وأحمد فهيم وعصام السقا؛ ومن تأليف وإخراج محمد سامي.

“جعفر العمدة “جعفر العمدة” التاسعة والنصف الفنانة ايمان العاصي إيمان العاصي وإبنتها مسلسل جعفر العمدة مسلسل “جعفر العمدة”

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