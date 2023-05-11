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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الدقهلية يدشن انطلاق أعمال المكتبة المتنقلة بالمنصورة

صورة من الحدث
صورة من الحدث

دشن الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، انطلاق أعمال المكتبة المتنقلة المهداة من صندوق دعم مكتبات مصر العامة، برئاسة السفير رضا الطايفي، إلى مكتبة مصر العامة بالمنصورة لتجوب جميع قرى المحافظة.

وقال المحافظ إن المكتبة المتنقلة هدفها تقديم الخدمات والأنشطة الثقافية والفنية لقرى ومراكز المحافظة، في مقدمتها قرى “حياة كريمة” بشربين، وذلك في إطار استراتيجية التنمية المجتمعية للدولة المصرية.

وأشاد “مختار” بدور وزارة الثقافة لدعمها المتواصل لإتاحة الخدمات الثقافية والأنشطة المتنوعة لأهالينا في القرى، وفي المقدمة قرى “حياة كريمة” بمركز شربين للوصول إلى الأطفال والشباب في العزب والكفور والنجوع لرفع درجة الوعي الثقافي لديهم وتنمية مهاراتهم الفكرية والمعلوماتية والتكنولوجية.

جدير بالذكر أنه تم استلام المكتبة المتنقلة لصالح مكتبة مصر العامة بالمنصورة، وذلك بمقر وزارة الثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة تحت رعاية وحضور الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، والسفير رضا الطايفي، مدير صندوق دعم مكتبات مصر العامة، والدكتور أحمد أمان، منسق عام مكتبات مصر العامة، ومديري مكتبات مصر العامة بالمحافظات.

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الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية الدكتور أيمن مختار الدقهلية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة محافظ الدقهلية مراكز المحافظة

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